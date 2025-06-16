Путіна та Сі Цзіньпіна накрила хвиля паніки — що відбувається

Видання The Telegraph отримало дані про те, що російський диктатор Володимир Путін та його китайський союзник Сі Цзіньпін почали панікувати через стрімкий та неочікуваний розвиток подій на Близькому Сході. Кожен з них лютує через те, що Іран опинився у жалюгідному становищі.

Путін та Сі шоковані останніми подіями

Що важливо розуміти, офіційні Москва та Пекін публічно підтримала Іран та засудили Ізраїль за здійснення атак.

Ні для кого не секрет, що на тлі останніх подій багато посадовців Тегерана загинули.

Ба більше, під удари ЦАХАЛ потрапили системи оборони, військові об'єкти та об'єкти зі збагачення урану Ірану — вони серйозно пошкоджені.

Якщо Іран буде сильно ослаблений, Росія і Китай втратять ключового партнера, який поділяє їхній інтерес до боротьби з тим, що вони вважають гегемонією США в регіоні. Для РФ це втрата можливості спробувати відновити своє панування на Близькому Сході після падіння диктаторського режиму Башара Асада в Сирії. Поширити

За словами інсайдерів, Путін та Сі не лише панікують, а й відчувають себе обтяженими, оскільки для них союзництво з Іраном дедалі більше перетворюється на тягар.

Російський диктатор також стурбований тим, що буде далі з постачанням іранських дронів.

Експерти звертають увагу на те, що заводи з виробництва "Шахедів" у Росії здатні виробляти їх самостійно, без підтримки Ірану — до 2700 одиниць на місяць.