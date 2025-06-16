В Австрії б'ють на сполох через візит Зеленського

Ультраправа Австрійська партія свободи здійняла хвилю паніки через перший офіційний візит до країни українського лідер Володимира Зеленського 16 червня. На цьому тлі ультраправі лякають австрійців “загрозою нейтралітету”, а також вимагають від влади звіту про підготовку цього візиту.

Що відомо про настрої в Австрії

За словами представників Австрійської партії свободи, вони вже сформували терміновий запит до уряду із заголовком "Нейтралітет Австрії під загрозою — візит президента України Володимира Зеленського 16 червня 2025 року".

Ба більше, спікер політсили Сузанна Фюрст неочікувано для всіх почала стверджувати, що канцлер Крістіан Штокер має "понести відповідальність" за візит українського лідера.

Як стверджують члени партії, вони хочуть почути пояснень щодо того, як відбувалася підготовка візиту, хто був залучений до цього та які фінансові витрати очікуються.

Що важливо розуміти, австрійські ультраправі здійняли публічну хвилю обурень візитом Зеленського одразу після перших повідомлень про те, що він може відбутися.

Нещодавно також почали ширитися чутки про те, що Австрія має намір запропонувати Відень як майданчик для перемовин про завершення російсько-української війни.