В Австрии бьют тревогу из-за визита Зеленского

Ультраправа Австрийская партия свободы подняла волну паники из-за первого официального визита в страну украинского лидера Владимира Зеленского 16 июня. На этом фоне ультраправые пугают австрийцев "угрозой нейтралитета", а также требуют от властей отчета о подготовке этого визита.

Что известно о настроениях в Австрии

По словам представителей Австрийской партии свободы, они уже сформировали срочный запрос правительству с заголовком "Нейтралитет Австрии под угрозой — визит президента Украины Владимира Зеленского 16 июня 2025 года".

Более того, спикер политсилы Сузанна Фюрст неожиданно для всех начала утверждать, что канцлер Кристиан Штокер должен "понести ответственность" за визит украинского лидера.

Как утверждают члены партии, они хотят услышать объяснения относительно того, как проходила подготовка визита, кто был привлечен к этому и какие финансовые расходы ожидаются.

Что важно понимать, австрийские ультраправые подняли публичную волну возмущений визитом Зеленского сразу после первых сообщений о том, что он может произойти.

Недавно также начали распространяться слухи о том, что Австрия намерена предложить Вену как площадку для переговоров о завершении российско-украинской войны.