В Украину вернули еще 1245 тел погибших

16 июня официально завершена репатриационная часть Стамбульских договоренностей. В последний день Россия вернула Украине еще 1245 тел погибших граждан.
Главные тезисы
- Возвращение тел стало возможным благодаря совместной работе разных украинских учреждений и организаций.
- В скором времени состоится проведение экспертиз и идентификации репатриированных.
Завершился еще один этап репатриационных мероприятий
Координационный штаб по обращению с военнопленными официально подтвердил, что в Украину удалось вернуть еще 1245 тел, которые, по утверждению официальной Москвы, принадлежат украинским гражданам, в том числе и военным.
Что важно понимать, Украина смогла добиться возвращения 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей.
Также указано, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Кроме того, команда Штаба благодарна за помощь Международному Комитету Красного Креста.
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