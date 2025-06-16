В Украину вернули еще 1245 тел погибших

16 июня официально завершена репатриационная часть Стамбульских договоренностей. В последний день Россия вернула Украине еще 1245 тел погибших граждан.

Завершился еще один этап репатриационных мероприятий

Координационный штаб по обращению с военнопленными официально подтвердил, что в Украину удалось вернуть еще 1245 тел, которые, по утверждению официальной Москвы, принадлежат украинским гражданам, в том числе и военным.

Что важно понимать, Украина смогла добиться возвращения 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей.

Также указано, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести. Поделиться

Кроме того, команда Штаба благодарна за помощь Международному Комитету Красного Креста.