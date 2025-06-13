Украина запускает серийное производство баллистической ракеты "Сапсан"
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Технологии
Дата публикации

Украина запускает серийное производство баллистической ракеты "Сапсан"

"Сапсан"
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Источник:  Liga.net

Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, сообщил, что украинская баллистическая ракета "Сапсан" успешно прошла боевое испытание в мае 2025 года и переходит в серийное производство.

Главные тезисы

  • Украинская баллистическая ракета “Сапсан” успешно прошла боевые испытания и переходит в серийное производство, поражая российские военные объекты.
  • Координация программы ракеты министерством обороны и создание специализированных структур для управления ракетной программой.
  • Ракета “Сапсан” является крупным оружием с боеголовкой весом 480 кг, что подчеркивает стратегическое значение для обороны Украины и будущего государства.

Украинская баллистическая ракета "Сапсан" будет выпускаться серийно

По словам Бадрака, в середине мая 2025 состоялось первое боевое испытание "Сапсана", во время которого украинские военные успешно поразили российский военный объект на расстоянии почти 300 км.

Честно говоря, успеху предшествовало правильное администрирование этой ракетной программы. С июля 2024 г. появился профильный заместитель министра обороны Анатолий Клочко, который стал координатором программы — центр притяжения перешел от Минстратегпрома в Миноборону. Что логично, потому что именно Минобороны является заказчиком ракеты и ведет все программы профильного военно-технического сотрудничества.

Эксперт также отметил, что ракетная программа была отделена от других разработок. В Министерстве обороны было создано главное управление сопровождения ракетной программы и профильный департамент, ответственный за политику боевых ракет для Вооруженных Сил.

Бадрак подчеркнул, что эта ракета является "большим мощным оружием" — его боеголовка весит 480 кг (в новой американской баллистической ракете PrSM для системы HIMARS — всего 91 кг).

Можно предположить, что Украина уже на пути к ракетному наращиванию, и это важно не только для настоящего, но и для обеспечения будущего государства и нации.

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