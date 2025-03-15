"Длинный Нептун". Зеленский объявил об успешном испытании новой украинской ракеты

Президент Владимир Зеленский сообщил о "существенных результатах" по ракетной программе Украины после испытаний "Долгого Нептуна".
Главные тезисы
- Президент Украины сообщил о существенных результатах испытаний новой ракеты “Длинный Нептун”.
- Украинская ракета была успешно применена в боевых условиях на дистанции в тысячу километров.
- Разработка новой украинской ракеты является значительным достижением для страны.
Украина применила против РФ новую ракету "Длинный Нептун"
Об этом Зеленский сообщил во время совещания с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Зеленский отметил, что дистанция "Длинного Нептуна" — тысяча километров.
Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности.
Напомним, что в конце 2023 стало известно, что в Украине разрабатывают новую модификацию ракеты для отечественного ракетного комплекса "Нептун".
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