"Длинный Нептун". Зеленский объявил об успешном испытании новой украинской ракеты

Президент Владимир Зеленский сообщил о "существенных результатах" по ракетной программе Украины после испытаний "Долгого Нептуна".

Украина применила против РФ новую ракету "Длинный Нептун"

Об этом Зеленский сообщил во время совещания с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Были доклады о нашей ракетной программе. Есть существенные результаты. "Долгий Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что дистанция "Длинного Нептуна" — тысяча километров.

Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности.

Напомним, что в конце 2023 стало известно, что в Украине разрабатывают новую модификацию ракеты для отечественного ракетного комплекса "Нептун".