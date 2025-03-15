"Довгий Нептун". Зеленський оголосив про успішне випробування нової української ракети
Категорія
Україна
Дата публікації

"Довгий Нептун". Зеленський оголосив про успішне випробування нової української ракети

Володимир Зеленський
Нептун

Президент Володимир Зеленський повідомив про "суттєві результати" щодо ракетної програми України після випробувань "Довгого Нептуна".

Головні тези:

  • Успішні випробування нової української ракети “Довгий Нептун”.
  • Ракета успішно була застосована в бойових умовах з дистанцією тисяча кілометрів.
  • Розробка та успішне тестування ракети є вагомим досягненням для української ракетної програми.

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Про це Зеленський повідомив під час наради з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Були доповіді щодо нашої ракетної програми. Маємо суттєві результати. "Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що дистанція “Довгого Нептуна” - тисяча кілометрів.

Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року стало відомо, що в Україні розробляють нову модифікацію ракети для вітчизняного ракетного комплексу "Нептун".

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