"Довгий Нептун". Зеленський оголосив про успішне випробування нової української ракети

Президент Володимир Зеленський повідомив про "суттєві результати" щодо ракетної програми України після випробувань "Довгого Нептуна".
Головні тези:
- Успішні випробування нової української ракети “Довгий Нептун”.
- Ракета успішно була застосована в бойових умовах з дистанцією тисяча кілометрів.
- Розробка та успішне тестування ракети є вагомим досягненням для української ракетної програми.
Україна застосувала проти РФ нову ракету “Довгий Нептун”
Про це Зеленський повідомив під час наради з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Зеленський зазначив, що дистанція “Довгого Нептуна” - тисяча кілометрів.
Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки.
Нагадаємо, що наприкінці 2023 року стало відомо, що в Україні розробляють нову модифікацію ракети для вітчизняного ракетного комплексу "Нептун".
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