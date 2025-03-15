"Довгий Нептун". Зеленський оголосив про успішне випробування нової української ракети

Президент Володимир Зеленський повідомив про "суттєві результати" щодо ракетної програми України після випробувань "Довгого Нептуна".

Україна застосувала проти РФ нову ракету “Довгий Нептун”

Про це Зеленський повідомив під час наради з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Були доповіді щодо нашої ракетної програми. Маємо суттєві результати. "Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що дистанція “Довгого Нептуна” - тисяча кілометрів.

Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року стало відомо, що в Україні розробляють нову модифікацію ракети для вітчизняного ракетного комплексу "Нептун".