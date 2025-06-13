Україна запускає серійне виробництво балістичної ракети "Сапсан"
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна запускає серійне виробництво балістичної ракети "Сапсан"

Сапсан
Джерело:  Liga.net

Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, повідомив, що українська балістична ракета "Сапсан" успішно пройшла бойове випробування у травні 2025 року й переходить до серійного виробництва.

Головні тези:

  • Українська балістична ракета “Сапсан” успішно пройшла бойове випробування та переходить до серійного виробництва.
  • Українські військові вразили російський військовий об'єкт на відстані майже 300 км за допомогою “Сапсану”.

Українська балістична ракета “Сапсан” буде випускатися серійно

За словами Бадрака, у середині травня 2025 року відбулося перше бойове випробування "Сапсану", під час якого українські військові успішно вразили російський військовий об'єкт на відстані майже 300 км.

Відверто кажучи, успіху передувало правильне адміністрування цієї ракетної програми. З липня 2024 року з'явився профільний заступник міністра оборони Анатолій Клочко, який став координатором програми — центр тяжіння перейшов від Мінстратегпрому до Міноборони. Що є логічним, бо саме Міноборони є замовником ракети та веде всі програми профільного військово-технічного співробітництва.

Експерт також зазначив, що ракетну програму відокремили від інших розробок. У Міністерстві оборони було створено головне управління супроводження ракетної програми та профільний департамент, відповідальний за політику щодо бойових ракет для Збройних Сил.

Бадрак підкреслив, що ця ракета є "великою потужною зброєю" — її боєголовка важить 480 кг (у новій американській балістичній ракеті PrSM для системи HIMARS — усього 91 кг).

Тож можна передбачати, що Україна вже на шляху до ракетного нарощування, і це важливо не тільки для сьогодення, а й для забезпечення майбутнього держави та нації.

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