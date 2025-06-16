В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих

16 червня була офіційно завершена репатріаційна частина Стамбульських домовленостей. В останній день Росія повернула Україні ще 1245 тіл загиблих українських громадян.

Завершився ще один етап репатріаційних заходів

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно підтвердив, що в Україну вдалося повернути ще 1245 тіл, які за твердженням офіційної Москви належать українським громадянам, зокрема й військовим.

Що важливо розуміти, Україна змогла добитися повернення 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Також вказано, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Поширити

Окрім того, команда Штабу вдячна за допомогу Міжнародному Комітету Червоного Хреста.