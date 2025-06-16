В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих

16 червня була офіційно завершена репатріаційна частина Стамбульських домовленостей. В останній день Росія повернула Україні ще 1245 тіл загиблих українських громадян.
Головні тези:
- Повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі різних українських установ і організацій.
- Незабаром відбудеться проведення експертиз та ідентифікації репатрійованих.
Завершився ще один етап репатріаційних заходів
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно підтвердив, що в Україну вдалося повернути ще 1245 тіл, які за твердженням офіційної Москви належать українським громадянам, зокрема й військовим.
Що важливо розуміти, Україна змогла добитися повернення 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.
Також вказано, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Окрім того, команда Штабу вдячна за допомогу Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-