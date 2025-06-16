В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих

КШППВ
Завершився ще один етап репатріаційних заходів
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16 червня була офіційно завершена репатріаційна частина Стамбульських домовленостей. В останній день Росія повернула Україні ще 1245 тіл загиблих українських громадян.

Головні тези:

  • Повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі різних українських установ і організацій.
  • Незабаром відбудеться проведення експертиз та ідентифікації репатрійованих.

Завершився ще один етап репатріаційних заходів

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно підтвердив, що в Україну вдалося повернути ще 1245 тіл, які за твердженням офіційної Москви належать українським громадянам, зокрема й військовим.

Що важливо розуміти, Україна змогла добитися повернення 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Також вказано, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрім того, команда Штабу вдячна за допомогу Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

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