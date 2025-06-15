Україна вигадала, як знищувати модернізовані "шахеди"

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем з позивним "Ахілес" Юрій Федоренко розповів журналістам, що модернізовані російські "шахеди" більше не є настільки серйозним викликом для української ППО, як це було раніше.
Головні тези:
- Мобільні групи ППО не мають можливості збити “шахеди”, які літають на великій висоті.
- Але Україна врешті-решт знайшла рішення для цієї проблеми.
Як Україна знищує модернізовані "шахеди"
Ні для кого не секрет, що вони літають занадто високо, тому мобільні групи ППО не мають можливості їх знешкодити.
Але Україна вже знайшла вихід з цієї непростої ситуації.
Вітчизняні розробники змогли швидко вирішити цю проблему, створивши дрони, що можуть збивати Shahed.
За словами командира, не так давно українські воїни завдали потужного удару по одному з підприємств на території Росії.
Що важливо розуміти, саме воно виготовляло комплектуючі до "шахедів".
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