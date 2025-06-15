Україна вигадала, як знищувати модернізовані "шахеди"
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вигадала, як знищувати модернізовані "шахеди"

Як Україна знищує модернізовані "шахеди"
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Джерело:  Телеграф

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем з позивним "Ахілес" Юрій Федоренко розповів журналістам, що модернізовані російські "шахеди" більше не є настільки серйозним викликом для української ППО, як це було раніше. 

Головні тези:

  • Мобільні групи ППО не мають можливості збити “шахеди”, які літають на великій висоті.
  • Але Україна врешті-решт знайшла рішення для цієї проблеми.

Як Україна знищує модернізовані "шахеди"

Ні для кого не секрет, що вони літають занадто високо, тому мобільні групи ППО не мають можливості їх знешкодити.

Росія запускає модернізовані "шахеди" і як наслідок противник зараз літає на іншому горизонті висот. Наші маневри і вогневі групи з меншою ефективністю можуть працювати для їхнього збиття, адже вони просто не дострілюють, — розповідає Юрій Федоренко.

Але Україна вже знайшла вихід з цієї непростої ситуації.

Вітчизняні розробники змогли швидко вирішити цю проблему, створивши дрони, що можуть збивати Shahed.

Тому зараз важливо масштабувати кількість цих дронів і плюс додатково навчити особовий склад працювати на тих самих дронах-перехоплювачах для того, щоб збивати відповідно ворожі дрони, — додає Федоренко.

За словами командира, не так давно українські воїни завдали потужного удару по одному з підприємств на території Росії.

Що важливо розуміти, саме воно виготовляло комплектуючі до "шахедів".

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