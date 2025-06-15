Україна вигадала, як знищувати модернізовані "шахеди"

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем з позивним "Ахілес" Юрій Федоренко розповів журналістам, що модернізовані російські "шахеди" більше не є настільки серйозним викликом для української ППО, як це було раніше.

Як Україна знищує модернізовані "шахеди"

Ні для кого не секрет, що вони літають занадто високо, тому мобільні групи ППО не мають можливості їх знешкодити.

Росія запускає модернізовані "шахеди" і як наслідок противник зараз літає на іншому горизонті висот. Наші маневри і вогневі групи з меншою ефективністю можуть працювати для їхнього збиття, адже вони просто не дострілюють, — розповідає Юрій Федоренко. Поширити

Але Україна вже знайшла вихід з цієї непростої ситуації.

Вітчизняні розробники змогли швидко вирішити цю проблему, створивши дрони, що можуть збивати Shahed.

Тому зараз важливо масштабувати кількість цих дронів і плюс додатково навчити особовий склад працювати на тих самих дронах-перехоплювачах для того, щоб збивати відповідно ворожі дрони, — додає Федоренко. Поширити

За словами командира, не так давно українські воїни завдали потужного удару по одному з підприємств на території Росії.