В Україну повернули 1200 тіл загиблих воїнів і цивільних

15 червня відбувся черговий етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. До України вдалося повернути ще 1200 тіл, які за твердженням офіційної Москви належать українським громадянам, зокрема й військовим.
Головні тези:
- Буде здійснена ідентифікація репатрійованих тіл шляхом експертиз та співпраці з МВС та іншими установами.
- Роль Міжнародного Комітету Червоного Хреста та українських структур дуже важлива у процесі повернення тіл загиблих.
Репатріаційні заходи тривають
З заявою з цього приводу виступив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Він звертає увагу на те, що вже незабаром слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Окрім того, Штаб висловлює свою вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за активне сприяння та залучення до процесу повернення тіл.
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