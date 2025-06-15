В Україну повернули 1200 тіл загиблих воїнів і цивільних

15 червня відбувся черговий етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. До України вдалося повернути ще 1200 тіл, які за твердженням офіційної Москви належать українським громадянам, зокрема й військовим.

Репатріаційні заходи тривають

З заявою з цього приводу виступив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Він звертає увагу на те, що вже незабаром слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Поширити

Окрім того, Штаб висловлює свою вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за активне сприяння та залучення до процесу повернення тіл.