В Украину вернули 1200 тел погибших воинов и гражданских

15 июня состоялся очередной этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле. В Украину удалось вернуть еще 1200 тел, которые, по утверждению официальной Москвы, принадлежат украинским гражданам, в том числе и военным.
Главные тезисы
- Будет осуществлена идентификация репатриированных тел путем экспертиз и сотрудничества с МВД и другими учреждениями.
- Роль Международного Комитета Красного Креста и украинских структур очень важна в процессе возвращения тел погибших.
Репатриационные мероприятия продолжаются
С заявлением по этому поводу выступил Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ).
Он обращает внимание на то, что уже в скором времени следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Кроме того, Штаб выражает свою благодарность Международному Комитету Красного Креста за активное содействие и вовлечение в процесс возвращения тел.
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