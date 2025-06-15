В Украину вернули 1200 тел погибших воинов и гражданских

15 июня состоялся очередной этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле. В Украину удалось вернуть еще 1200 тел, которые, по утверждению официальной Москвы, принадлежат украинским гражданам, в том числе и военным.

Репатриационные мероприятия продолжаются

С заявлением по этому поводу выступил Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ).

Он обращает внимание на то, что уже в скором времени следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести. Поделиться

Кроме того, Штаб выражает свою благодарность Международному Комитету Красного Креста за активное содействие и вовлечение в процесс возвращения тел.