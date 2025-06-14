Експерти назвали наступну жертву Путіна після України
Категорія
Політика
Дата публікації

Експерти назвали наступну жертву Путіна після України

Путін
Джерело:  The Economist

На переконання аналітиків видання The Economist, саме Естонія є однією з найбільш імовірних цілей для наступної загарбницької війни, яку розпочне російський диктатора Володимир Путін. Саме тому країні потрібно готуватися до найгіршого сценарію, навіть попри своє членство в НАТО.

Головні тези:

  • Сусідство з Росією та відсутність стратегічної глибини робить Естонію вразливою до можливого вторгнення.
  • НАТО посилив свою військову присутність у регіоні, проте цього замало  для стримування амбіцій Путіна.

Путін може почати вторгнення в Естонію

Експерти звертають увагу на те, що саме Естонія є найменшою з трьох балтійських країн.

Близько двох століть вона знаходилася під контролем Російської Імперії, а потім СРСР, тому Путін розглядає її цілком реальну ціль.

Маючи менше 300 км у своєму найширшому місці від кордону з РФ до Балтійського моря, Естонія повністю позбавлена будь-якої стратегічної глибини. І суцільно рівнинний ландшафт сприятиме інтервенції.

Російський диктатор також не зможе проігнорувати той факт, що в естонському місті Нарва, яке розташоване просто на кордоні з Росією, майже все його населення — це нащадки переселенців з РФ.

Деякі [етнічні] росіяни відчувають співчуття до батьківщини, де багато хто має родичів; деякі обурені естонським націоналізмом; деякі є апологетами Путіна або просто бажають, щоб був братній союз, як у старі часи.

Видання також звертає увагу на те, що протягом останніх років Кремль проводить таємну кампанію залякування та дезорганізації Естонії.

Керівництво НАТО давно зрозуміло, що відбувається та посилило свою військову присутність у регіоні, однак, малоймовірно, що це злякає Путіна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни зупинили наступ армії РФ на Сумщині
Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Хто може зупинити Путіна — Зеленський назвав єдину людину
Володимир Зеленський
Зеленський досі розраховує на Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Стармер назвав головну умову для введення військ Британії в Україну
Стармер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?