На переконання аналітиків видання The Economist, саме Естонія є однією з найбільш імовірних цілей для наступної загарбницької війни, яку розпочне російський диктатора Володимир Путін. Саме тому країні потрібно готуватися до найгіршого сценарію, навіть попри своє членство в НАТО.

Путін може почати вторгнення в Естонію

Експерти звертають увагу на те, що саме Естонія є найменшою з трьох балтійських країн.

Близько двох століть вона знаходилася під контролем Російської Імперії, а потім СРСР, тому Путін розглядає її цілком реальну ціль.

Маючи менше 300 км у своєму найширшому місці від кордону з РФ до Балтійського моря, Естонія повністю позбавлена будь-якої стратегічної глибини. І суцільно рівнинний ландшафт сприятиме інтервенції. Поширити

Російський диктатор також не зможе проігнорувати той факт, що в естонському місті Нарва, яке розташоване просто на кордоні з Росією, майже все його населення — це нащадки переселенців з РФ.

Деякі [етнічні] росіяни відчувають співчуття до батьківщини, де багато хто має родичів; деякі обурені естонським націоналізмом; деякі є апологетами Путіна або просто бажають, щоб був братній союз, як у старі часи. Поширити

Видання також звертає увагу на те, що протягом останніх років Кремль проводить таємну кампанію залякування та дезорганізації Естонії.