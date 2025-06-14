Експерти назвали наступну жертву Путіна після України

На переконання аналітиків видання The Economist, саме Естонія є однією з найбільш імовірних цілей для наступної загарбницької війни, яку розпочне російський диктатора Володимир Путін. Саме тому країні потрібно готуватися до найгіршого сценарію, навіть попри своє членство в НАТО.
Головні тези:
- Сусідство з Росією та відсутність стратегічної глибини робить Естонію вразливою до можливого вторгнення.
- НАТО посилив свою військову присутність у регіоні, проте цього замало для стримування амбіцій Путіна.
Путін може почати вторгнення в Естонію
Експерти звертають увагу на те, що саме Естонія є найменшою з трьох балтійських країн.
Близько двох століть вона знаходилася під контролем Російської Імперії, а потім СРСР, тому Путін розглядає її цілком реальну ціль.
Російський диктатор також не зможе проігнорувати той факт, що в естонському місті Нарва, яке розташоване просто на кордоні з Росією, майже все його населення — це нащадки переселенців з РФ.
Видання також звертає увагу на те, що протягом останніх років Кремль проводить таємну кампанію залякування та дезорганізації Естонії.
Керівництво НАТО давно зрозуміло, що відбувається та посилило свою військову присутність у регіоні, однак, малоймовірно, що це злякає Путіна.
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