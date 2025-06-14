Эксперты назвали следующую жертву Путина после Украины
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Эксперты назвали следующую жертву Путина после Украины

Путин может начать вторжение в Эстонию
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Источник:  The Economist

По убеждению аналитиков издания The Economist, именно Эстония является одной из наиболее вероятных целей для последующей захватнической войны, которую начнет российский диктатор Владимир Путин. Именно поэтому стране нужно готовиться к худшему сценарию, даже несмотря на членство в НАТО.

Главные тезисы

  • Соседство с Россией и отсутствие стратегической глубины делает Эстонию уязвимой к возможному вторжению.
  • НАТО усилило свое военное присутствие в регионе, однако этого недостаточно для сдерживания амбиций Путина.

Путин может начать вторжение в Эстонию

Эксперты обращают внимание на то, что именно Эстония является самой маленькой из трех балтийских стран.

Около двух веков она находилась под контролем Российской империи, а затем СССР, поэтому Путин рассматривает ее как вполне реальную цель.

Имея менее 300 км в своем самом обширном месте от границы с РФ до Балтийского моря, Эстония полностью лишена какой-либо стратегической глубины. И сплошь равнинный ландшафт будет способствовать интервенции.

Российский диктатор также не сможет проигнорировать тот факт, что в эстонском городе Нарва, расположенном прямо на границе с Россией, почти все его население — это потомки переселенцев из РФ.

Некоторые [этнические] россияне испытывают сочувствие к родине, где многие имеют родственников; некоторые возмущены эстонским национализмом.

Издание также обращает внимание на то, что в последние годы Кремль проводит тайную кампанию запугивания и дезорганизации Эстонии.

Руководство НАТО давно поняло, что происходит и усилило свое военное присутствие в регионе, однако маловероятно, что это испугает Путина.

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