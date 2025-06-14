Эксперты назвали следующую жертву Путина после Украины

По убеждению аналитиков издания The Economist, именно Эстония является одной из наиболее вероятных целей для последующей захватнической войны, которую начнет российский диктатор Владимир Путин. Именно поэтому стране нужно готовиться к худшему сценарию, даже несмотря на членство в НАТО.
Главные тезисы
- Соседство с Россией и отсутствие стратегической глубины делает Эстонию уязвимой к возможному вторжению.
- НАТО усилило свое военное присутствие в регионе, однако этого недостаточно для сдерживания амбиций Путина.
Путин может начать вторжение в Эстонию
Эксперты обращают внимание на то, что именно Эстония является самой маленькой из трех балтийских стран.
Около двух веков она находилась под контролем Российской империи, а затем СССР, поэтому Путин рассматривает ее как вполне реальную цель.
Российский диктатор также не сможет проигнорировать тот факт, что в эстонском городе Нарва, расположенном прямо на границе с Россией, почти все его население — это потомки переселенцев из РФ.
Издание также обращает внимание на то, что в последние годы Кремль проводит тайную кампанию запугивания и дезорганизации Эстонии.
Руководство НАТО давно поняло, что происходит и усилило свое военное присутствие в регионе, однако маловероятно, что это испугает Путина.
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