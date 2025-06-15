Украина придумала, как уничтожать модернизированные "шахеды"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина придумала, как уничтожать модернизированные "шахеды"

Как Украина уничтожает модернизированные "шахеды"
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Источник:  Телеграф

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал журналистам, что модернизированные российские "шахеды" больше не являются столь серьезным вызовом для украинской ПВО, как это было раньше.

Главные тезисы

  • Мобильные группы ПВО не имеют возможности сбивать “шахеды”, летающие на большой высоте.
  • Но Украина, наконец, нашла решение для этой проблемы.

Как Украина уничтожает модернизированные "шахеды"

Ни для кого не секрет, что они летают слишком высоко, поэтому у мобильных групп ПВО нет возможности их обезвредить.

Россия запускает модернизированные "шахеды" и, как следствие, противник сейчас летает на другом горизонте высот. Наши маневры и огневые группы с меньшей эффективностью могут работать для их сбивания, они просто не достреливают, — рассказывает Юрий Федоренко.

Но Украина уже нашла выход из этой непростой ситуации.

Отечественные разработчики смогли быстро решить эту проблему, создав дроны, которые могут сбивать Shahed.

Поэтому сейчас важно масштабировать количество этих дронов и плюс дополнительно научить личный состав работать на тех же дронах-перехватчиках для того, чтобы сбивать соответственно вражеские дроны, — добавляет Федоренко.

По словам командира, недавно украинские воины нанесли мощный удар по одному из предприятий на территории России.

Что важно понимать, именно оно производило комплектующие к "шахедам".

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