Украина придумала, как уничтожать модернизированные "шахеды"

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал журналистам, что модернизированные российские "шахеды" больше не являются столь серьезным вызовом для украинской ПВО, как это было раньше.
Главные тезисы
- Мобильные группы ПВО не имеют возможности сбивать “шахеды”, летающие на большой высоте.
- Но Украина, наконец, нашла решение для этой проблемы.
Как Украина уничтожает модернизированные "шахеды"
Ни для кого не секрет, что они летают слишком высоко, поэтому у мобильных групп ПВО нет возможности их обезвредить.
Но Украина уже нашла выход из этой непростой ситуации.
Отечественные разработчики смогли быстро решить эту проблему, создав дроны, которые могут сбивать Shahed.
По словам командира, недавно украинские воины нанесли мощный удар по одному из предприятий на территории России.
Что важно понимать, именно оно производило комплектующие к "шахедам".
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