Украина придумала, как уничтожать модернизированные "шахеды"

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал журналистам, что модернизированные российские "шахеды" больше не являются столь серьезным вызовом для украинской ПВО, как это было раньше.

Как Украина уничтожает модернизированные "шахеды"

Ни для кого не секрет, что они летают слишком высоко, поэтому у мобильных групп ПВО нет возможности их обезвредить.

Россия запускает модернизированные "шахеды" и, как следствие, противник сейчас летает на другом горизонте высот. Наши маневры и огневые группы с меньшей эффективностью могут работать для их сбивания, они просто не достреливают, — рассказывает Юрий Федоренко. Поделиться

Но Украина уже нашла выход из этой непростой ситуации.

Отечественные разработчики смогли быстро решить эту проблему, создав дроны, которые могут сбивать Shahed.

Поэтому сейчас важно масштабировать количество этих дронов и плюс дополнительно научить личный состав работать на тех же дронах-перехватчиках для того, чтобы сбивать соответственно вражеские дроны, — добавляет Федоренко. Поделиться

По словам командира, недавно украинские воины нанесли мощный удар по одному из предприятий на территории России.