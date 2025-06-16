Зеленський розкрив свій план на переговори з Трампом
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Політика
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Зеленський розкрив свій план на переговори з Трампом

Володимир Зеленський
До чого готується Зеленський

16 червня український лідер Володимир Зеленський має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом купівлю наступного оборонного пакету у Штатів.

Головні тези:

  • Президент нагадав про важливість американської допомоги у війні з Росією.
  • Зустріч Трампа та Зеленського повинна відбутися уже 17 червня.

До чого готується Зеленський

Про свої плани український лідер оголосив під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі, щодо оборонного пакету, який Україна готова купити.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президентом України

На цьому тлі глава держави нагадав про вирішальну роль американської допомоги в минулі роки цієї, вже тривалої, повномасштабної війни з Росією.

За словами Зеленського, поки що ніхто в Україні не хоче уявляти, як жити і боротись без допомоги США.

Український лідер офіційно підтвердив, що поки про нову допомогу від Штатів не йдеться, однак він розраховує обговорити цю тему під час бесіди з Трампом.

Згідно з даними ЗМІ, очільник Білого дому має намір зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді.

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