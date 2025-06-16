Зеленський розкрив свій план на переговори з Трампом

16 червня український лідер Володимир Зеленський має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом купівлю наступного оборонного пакету у Штатів.
Головні тези:
- Президент нагадав про важливість американської допомоги у війні з Росією.
- Зустріч Трампа та Зеленського повинна відбутися уже 17 червня.
До чого готується Зеленський
Про свої плани український лідер оголосив під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.
На цьому тлі глава держави нагадав про вирішальну роль американської допомоги в минулі роки цієї, вже тривалої, повномасштабної війни з Росією.
За словами Зеленського, поки що ніхто в Україні не хоче уявляти, як жити і боротись без допомоги США.
Український лідер офіційно підтвердив, що поки про нову допомогу від Штатів не йдеться, однак він розраховує обговорити цю тему під час бесіди з Трампом.
Згідно з даними ЗМІ, очільник Білого дому має намір зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді.
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