Редакция The Telegraph внимательно проанализировала итоговое коммюнике саммита НАТО в Гааге и пришла к выводу, что Альянс в этом документе смягчает свою позицию в отношении страны-агрессорки России. Согласно данным СМИ, это является следствием давления со стороны президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Американский лидер усилил давление на Альянс, чтобы не разозлить Россию.
- Зеленский просил НАТО не давать задний ход, однако его не послушали.
Почему НАТО меняет свою позицию по отношению к РФ
Журналисты обращают внимание на то, что формулировка в коммюнике саммита действительно слабее по сравнению с предыдущими годами.
Так, в нынешнем коммюнике 32 члена НАТО:
"подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете расходов союзников на оборону".
Что важно понимать, в коммюнике за 2024 год Альянс не только повторил, что Россия является страной-агрессором, но также подчеркнул, что будущее Украины — в НАТО.
2 года назад в Вильнюсе члены блока заявили: «Россия ответственна за свою незаконную, неоправданную и непровоцированную агрессивную войну против Украины”.
Украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на поддержке Западом дальнейшего осуждения вторжения РФ, однако Дональд Трамп отказался подписать такой документ, поскольку опасается, что помешает его мирным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
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