Редакция The Telegraph внимательно проанализировала итоговое коммюнике саммита НАТО в Гааге и пришла к выводу, что Альянс в этом документе смягчает свою позицию в отношении страны-агрессорки России. Согласно данным СМИ, это является следствием давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Почему НАТО меняет свою позицию по отношению к РФ

Журналисты обращают внимание на то, что формулировка в коммюнике саммита действительно слабее по сравнению с предыдущими годами.

Так, в нынешнем коммюнике 32 члена НАТО:

"подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете расходов союзников на оборону".

Что важно понимать, в коммюнике за 2024 год Альянс не только повторил, что Россия является страной-агрессором, но также подчеркнул, что будущее Украины — в НАТО.

2 года назад в Вильнюсе члены блока заявили: «Россия ответственна за свою незаконную, неоправданную и непровоцированную агрессивную войну против Украины”.