"НАТО должен разобраться". Трамп выдвинул Альянсу жесткое требование
Категория
Политика
Дата публикации

"НАТО должен разобраться". Трамп выдвинул Альянсу жесткое требование

Трамп продолжает шантажировать Альянс
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Источник:  Fox News

Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал, чтобы все страны НАТО тратили 5% от ВВП на оборону. Однако, как отметил американский лидер, это требование не относится к США.

Главные тезисы

  • Испания выступила против планов Североатлантического союза по увеличению оборонных расходов.
  • Канада также оказалась под шквалом критики со стороны американского лидера.

Трамп продолжает шантажировать Альянс

Представители СМИ поинтересовались у президента США, до сих пор ли он хочет, чтобы страны НАТО выделяли 5% от ВВП на оборону.

По мнению Трампа, именно так и должно быть, однако это требование не должно касаться Штатов.

Я не думаю, что мы должны. Но считаю, что страны НАТО должны совершенно точно. Мы уже много лет поддерживаем НАТО. Во многих случаях, как мне кажется, мы платили около 100% всех расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, а вот страны НАТО — да, абсолютно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, на фоне последних событий Испания публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы — до 1,5% ВВП.

Как считает Дональд Трамп, "НАТО должен разобраться" со страной.

Американский лидер еще раз пожаловался, что Испания всегда выделяла очень мало:

Так всегда было — они платили очень мало. Испания должна платить столько же, сколько все остальные. Испания известна своими низкими платежами.

Под шквал критики Дональда Трампа попала также Канада.

Знаете, кто еще платил меньше всего? Страна, известная как Канада. Потому что Канада говорила: "Зачем платить, если Соединенные Штаты и так защитят нас бесплатно?"

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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