"НАТО должен разобраться". Трамп выдвинул Альянсу жесткое требование

Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал, чтобы все страны НАТО тратили 5% от ВВП на оборону. Однако, как отметил американский лидер, это требование не относится к США.

Трамп продолжает шантажировать Альянс

Представители СМИ поинтересовались у президента США, до сих пор ли он хочет, чтобы страны НАТО выделяли 5% от ВВП на оборону.

По мнению Трампа, именно так и должно быть, однако это требование не должно касаться Штатов.

Я не думаю, что мы должны. Но считаю, что страны НАТО должны совершенно точно. Мы уже много лет поддерживаем НАТО. Во многих случаях, как мне кажется, мы платили около 100% всех расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, а вот страны НАТО — да, абсолютно. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, на фоне последних событий Испания публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы — до 1,5% ВВП.

Как считает Дональд Трамп, "НАТО должен разобраться" со страной.

Американский лидер еще раз пожаловался, что Испания всегда выделяла очень мало:

Так всегда было — они платили очень мало. Испания должна платить столько же, сколько все остальные. Испания известна своими низкими платежами. Поделиться

Под шквал критики Дональда Трампа попала также Канада.