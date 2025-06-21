"НАТО должен разобраться". Трамп выдвинул Альянсу жесткое требование

Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал, чтобы все страны НАТО тратили 5% от ВВП на оборону. Однако, как отметил американский лидер, это требование не относится к США.
Главные тезисы
- Испания выступила против планов Североатлантического союза по увеличению оборонных расходов.
- Канада также оказалась под шквалом критики со стороны американского лидера.
Трамп продолжает шантажировать Альянс
Представители СМИ поинтересовались у президента США, до сих пор ли он хочет, чтобы страны НАТО выделяли 5% от ВВП на оборону.
По мнению Трампа, именно так и должно быть, однако это требование не должно касаться Штатов.
Что важно понимать, на фоне последних событий Испания публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы — до 1,5% ВВП.
Как считает Дональд Трамп, "НАТО должен разобраться" со страной.
Американский лидер еще раз пожаловался, что Испания всегда выделяла очень мало:
Под шквал критики Дональда Трампа попала также Канада.
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