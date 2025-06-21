НАТО не имеет смысла существовать в нынешнем виде — министр обороны Италии.

Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто публично призвал к переосмыслению Североатлантического Альянса и его роли в мире, учитывая последние события на международной арене.
Главные тезисы
- Североатлантический союз создавался для обеспечения мира и взаимной обороны, но новая реальность требует новых подходов.
- Министр обороны Италии выразил сомнения в важности роли Европы в современном мире.
Что не так с Альянсом
Как считает Гвидо Крозетто, "НАТО больше не имеет смысла существовать в таком виде", поскольку Атлантический регион уже не является центром в мировой политике.
Итальянский министр обратил внимание на то, что когда-то Штаты и Европа были центром, однако сейчас "есть все остальное, с чем нужно налаживать отношения".
Кроме того, чиновник скептически оценил роль Европы в мире, заявив, что "ее время прошло, и я говорю это с грустью".
По мнению чиновника, мир действительно изменился, и этот факт невозможно игнорировать.
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