НАТО не имеет смысла существовать в нынешнем виде — министр обороны Италии.
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО не имеет смысла существовать в нынешнем виде — министр обороны Италии.

Что не так с Альянсом
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Источник:  online.ua

Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто публично призвал к переосмыслению Североатлантического Альянса и его роли в мире, учитывая последние события на международной арене.

Главные тезисы

  • Североатлантический союз создавался для обеспечения мира и взаимной обороны, но новая реальность требует новых подходов.
  • Министр обороны Италии выразил сомнения в важности роли Европы в современном мире.

Что не так с Альянсом

Как считает Гвидо Крозетто, "НАТО больше не имеет смысла существовать в таком виде", поскольку Атлантический регион уже не является центром в мировой политике.

Итальянский министр обратил внимание на то, что когда-то Штаты и Европа были центром, однако сейчас "есть все остальное, с чем нужно налаживать отношения".

Если НАТО была создана для обеспечения мира и взаимной обороны или становится организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом, то она становится чем-то глубоко другим, иначе мы не достигнем цели безопасности в рамках правил, действующих для всех.

Гвидо Крозетто

Гвидо Крозетто

Министр обороны Италии

Кроме того, чиновник скептически оценил роль Европы в мире, заявив, что "ее время прошло, и я говорю это с грустью".

По мнению чиновника, мир действительно изменился, и этот факт невозможно игнорировать.

ООН имеет такое же значение в мире, как и Европа, то есть никакого… Меньше, чем Китай, меньше, чем Индия или меньше, чем Израиль, — подчеркнул Гвидо Крозетто.

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