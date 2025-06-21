НАТО не имеет смысла существовать в нынешнем виде — министр обороны Италии.

Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто публично призвал к переосмыслению Североатлантического Альянса и его роли в мире, учитывая последние события на международной арене.

Что не так с Альянсом

Как считает Гвидо Крозетто, "НАТО больше не имеет смысла существовать в таком виде", поскольку Атлантический регион уже не является центром в мировой политике.

Итальянский министр обратил внимание на то, что когда-то Штаты и Европа были центром, однако сейчас "есть все остальное, с чем нужно налаживать отношения".

Если НАТО была создана для обеспечения мира и взаимной обороны или становится организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом, то она становится чем-то глубоко другим, иначе мы не достигнем цели безопасности в рамках правил, действующих для всех. Гвидо Крозетто Министр обороны Италии

Кроме того, чиновник скептически оценил роль Европы в мире, заявив, что "ее время прошло, и я говорю это с грустью".

По мнению чиновника, мир действительно изменился, и этот факт невозможно игнорировать.