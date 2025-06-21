Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 21 июня 2025 года
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В течение 20 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БпЛА и один другой важный объект армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1214-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 21 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1010390 (+1060) человек

  • танков — 10955 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 22865 (+5) ед

  • артиллерийских систем — 29393 (+19) ед

  • РСЗО — 1421 (+0) ед

  • средства ПВО — 1188 (+0) ед

  • самолетов — 416 (+0) ед

  • вертолетов — 337 (+0) ед

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41422 (+123)

  • крылатые ракеты — 3369 (+0)

  • корабли / катера — 28 (+0) ед

  • подводные лодки — 1 (+0) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks — 52617 (+116) ед

  • специальная техника — 3920 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг использовал для атак 3082 дронов-камикадзе и совершил 4997 обстрелов позиций украинских воинов и населенных пунктов.

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