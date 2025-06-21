Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте

В течение 20 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БпЛА и один другой важный объект армии РФ.