Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте

В течение 20 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БпЛА и один другой важный объект армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1214-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 21 июня 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1010390 (+1060) человек
танков — 10955 (+1) ед
боевых бронированных машин — 22865 (+5) ед
артиллерийских систем — 29393 (+19) ед
РСЗО — 1421 (+0) ед
средства ПВО — 1188 (+0) ед
самолетов — 416 (+0) ед
вертолетов — 337 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня — 41422 (+123)
крылатые ракеты — 3369 (+0)
корабли / катера — 28 (+0) ед
подводные лодки — 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks — 52617 (+116) ед
специальная техника — 3920 (+0)
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг использовал для атак 3082 дронов-камикадзе и совершил 4997 обстрелов позиций украинских воинов и населенных пунктов.
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