Генштаб повідомляє про нові успіхи ЗСУ на фронті

Протягом 20 червня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління, один пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт армії РФ.