Генштаб повідомляє про нові успіхи ЗСУ на фронті

Протягом 20 червня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління, один пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1214 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 21 червня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1010390 (+1060) осіб
танків — 10955 (+1) од
бойових броньованих машин — 22865 (+5) од
артилерійських систем — 29393 (+19) од
РСЗВ — 1421 (+0) од
засоби ППО — 1188 (+0) од
літаків — 416 (+0) од
гелікоптерів — 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41422 (+123)
крилаті ракети — 3369 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0) од
підводні човни — 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks — 52617 (+116) од
спеціальна техніка — 3920 (+0)
Протягом минулої доби російські окупанти завдали по території України одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 109 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог використав для атак 3082 дронів-камікадзе та здійснив 4997 обстрілів позицій українських воїнів і населених пунктів.
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