Совет Безопасности ООН созвал срочное заседание по Украине

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Украине на фоне усиления террора со стороны страны-агрессорки России. С заявлением на этот счет выступил помощник Генсека ООН Мирослав Енча. По его словам, со времени последнего заседания РБ три недели назад армия РФ совершает масштабные атаки на украинские города и села.

Что известно о заседании Совета Безопасности ООН

Мирослаав Енча обратил внимание на то, что самой смертоносной в 2025 году стала атака на Киев ночью с 16 на 17 июня.

В это время погибли не менее 28 мирных жителей, более 130 получили ранения.

Нельзя также игнорировать тот факт, что в тот же день под удары России попали Одесская, Запорожская, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области, где, по сообщениям, погибли еще два человека и десятки были ранены.

Директор операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Эдем Восорну обратила внимание мира на то, что война ежедневно влияет на жизнь миллионов украинцев.

На этом фоне она публично призвала Совет Безопасности ООН:

защищать гражданское население; гарантировать безопасный доступ к гуманитарной помощи; обеспечить постоянную финансовую поддержку.

Кроме того, во время заседания постпред РФ в ООН Василий Небензя цинично начал утверждать, что российский "меморандум об урегулировании" с предложениями по прекращению огня является "лучшим предложением" для Киева.