Рада Безпеки ООН скликала термінове засідання щодо України

Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо ситуації в Україні на тлі посилення терору з боку країни-агресорки Росії. З заявою з цього приводу виступив помічник Генсека ООН Мирослав Єнча. За його словами, від часу останнього засідання РБ три тижні тому армія РФ здійснює масштабні атаки на українські містах і села.

Що відомо про засідання Ради Безпеки ООН

Мирослаав Єнча звернув увагу на те, що найсмертоноснішою у 2025 році стала атака на Київ вночі з 16 на 17 червня.

Саме тоді загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 зазнали поранень.

Не можна також ігнорувати той факт, що того ж дня під удари Росії потрапили Одеська, Запорізька, Чернігівська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська і Київська області, де, за повідомленнями, загинуло ще двоє людей і десятки були поранені.

Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну звернула увагу світу на те, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців.

На цьому тлі вона публічно закликала Раду Безпеки ООН:

захищати цивільне населення гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги забезпечити сталу фінансову підтримку.

Окрім того, під час засідання постпред РФ в ООН Василь Небензя цинічно почав стверджувати, що російський "меморандум про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню є "найкращою пропозицією" для Києва.