Рада Безпеки ООН скликала термінове засідання щодо України
Категорія
Світ
Дата публікації

Рада Безпеки ООН скликала термінове засідання щодо України

Що відомо про засідання Ради Безпеки ООН
Джерело:  Суспільне

Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо ситуації в Україні на тлі посилення терору з боку країни-агресорки Росії. З заявою з цього приводу виступив помічник Генсека ООН Мирослав Єнча. За його словами, від часу останнього засідання РБ три тижні тому армія РФ здійснює масштабні атаки на українські містах і села.

Головні тези:

  • Директорка OCHA вказала на необхідність захисту цивільного населення України та гарантування безпечного доступу до гуманітарної допомоги в умовах війни.
  •  Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя виступив з новою цинічною заявою.

Що відомо про засідання Ради Безпеки ООН

Мирослаав Єнча звернув увагу на те, що найсмертоноснішою у 2025 році стала атака на Київ вночі з 16 на 17 червня.

Саме тоді загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 зазнали поранень.

Не можна також ігнорувати той факт, що того ж дня під удари Росії потрапили Одеська, Запорізька, Чернігівська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська і Київська області, де, за повідомленнями, загинуло ще двоє людей і десятки були поранені.

Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну звернула увагу світу на те, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців.

На цьому тлі вона публічно закликала Раду Безпеки ООН:

  1. захищати цивільне населення

  2. гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги

  3. забезпечити сталу фінансову підтримку.

Окрім того, під час засідання постпред РФ в ООН Василь Небензя цинічно почав стверджувати, що російський "меморандум про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню є "найкращою пропозицією" для Києва.

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