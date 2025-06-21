Рада Безпеки ООН скликала термінове засідання щодо України

Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо ситуації в Україні на тлі посилення терору з боку країни-агресорки Росії. З заявою з цього приводу виступив помічник Генсека ООН Мирослав Єнча. За його словами, від часу останнього засідання РБ три тижні тому армія РФ здійснює масштабні атаки на українські містах і села.
Головні тези:
- Директорка OCHA вказала на необхідність захисту цивільного населення України та гарантування безпечного доступу до гуманітарної допомоги в умовах війни.
- Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя виступив з новою цинічною заявою.
Що відомо про засідання Ради Безпеки ООН
Мирослаав Єнча звернув увагу на те, що найсмертоноснішою у 2025 році стала атака на Київ вночі з 16 на 17 червня.
Саме тоді загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 зазнали поранень.
Не можна також ігнорувати той факт, що того ж дня під удари Росії потрапили Одеська, Запорізька, Чернігівська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська і Київська області, де, за повідомленнями, загинуло ще двоє людей і десятки були поранені.
Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну звернула увагу світу на те, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців.
На цьому тлі вона публічно закликала Раду Безпеки ООН:
захищати цивільне населення
гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги
забезпечити сталу фінансову підтримку.
Окрім того, під час засідання постпред РФ в ООН Василь Небензя цинічно почав стверджувати, що російський "меморандум про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню є "найкращою пропозицією" для Києва.
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