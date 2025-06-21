НАТО не має сенсу існувати в нинішньому вигляді — міністр оборони Італії
Категорія
Світ
Дата публікації

НАТО не має сенсу існувати в нинішньому вигляді — міністр оборони Італії

Що не так з НАТО
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Джерело:  online.ua

Очільник Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто публічно закликав до переосмислення Північноатлантичного Альянсу та його ролі у світі з огляду на останні події на міжнародній арені.

Головні тези:

  • Альянс створювався для забезпечення миру та взаємної оборони, але нова реальність вимагає нових підходів.
  • Міністр оборони Італії висловив сумніви у важливості ролі Європи в сучасному світі.

Що не так з Альянсом

Як вважає Гвідо Крозетто, "НАТО більше немає сенсу існувати в такому вигляді", оскільки Атлантичний регіон уже не є центром у світовій політиці.

Італійський міністр звернув увагу на те, що колись Штати та Європа були центром, однак наразі “є все інше, з чим потрібно налагоджувати відносини”.

Якщо НАТО був створений для забезпечення миру та взаємної оборони або стає організацією, яка бере на себе це завдання, спілкуючись з Глобальним Півднем, то воно стає чимось глибоко іншим, інакше ми не досягнемо мети — безпеки в межах правил, які діють для всіх.

Гвідо Крозетто

Гвідо Крозетто

Міністр оборони Італії

Окрім того, посадовець скептично оцінив роль Європи у світі, заявивши, що "її час минув, і я кажу це з сумом".

На переконання посадовці, світ дійсно змінився, і цей факт неможливо ігнорувати.

ООН має таке ж значення у світі, як і Європа, тобто ніякого… Менше, ніж Китай, менше, ніж Індія або менше, ніж Ізраїль, — наголосив Гвідо Крозетто.

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