Очільник Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто публічно закликав до переосмислення Північноатлантичного Альянсу та його ролі у світі з огляду на останні події на міжнародній арені.

Що не так з Альянсом

Як вважає Гвідо Крозетто, "НАТО більше немає сенсу існувати в такому вигляді", оскільки Атлантичний регіон уже не є центром у світовій політиці.

Італійський міністр звернув увагу на те, що колись Штати та Європа були центром, однак наразі “є все інше, з чим потрібно налагоджувати відносини”.

Якщо НАТО був створений для забезпечення миру та взаємної оборони або стає організацією, яка бере на себе це завдання, спілкуючись з Глобальним Півднем, то воно стає чимось глибоко іншим, інакше ми не досягнемо мети — безпеки в межах правил, які діють для всіх. Гвідо Крозетто Міністр оборони Італії

Окрім того, посадовець скептично оцінив роль Європи у світі, заявивши, що "її час минув, і я кажу це з сумом".

На переконання посадовці, світ дійсно змінився, і цей факт неможливо ігнорувати.