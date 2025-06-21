НАТО не має сенсу існувати в нинішньому вигляді — міністр оборони Італії

Очільник Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто публічно закликав до переосмислення Північноатлантичного Альянсу та його ролі у світі з огляду на останні події на міжнародній арені.
Головні тези:
- Альянс створювався для забезпечення миру та взаємної оборони, але нова реальність вимагає нових підходів.
- Міністр оборони Італії висловив сумніви у важливості ролі Європи в сучасному світі.
Що не так з Альянсом
Як вважає Гвідо Крозетто, "НАТО більше немає сенсу існувати в такому вигляді", оскільки Атлантичний регіон уже не є центром у світовій політиці.
Італійський міністр звернув увагу на те, що колись Штати та Європа були центром, однак наразі “є все інше, з чим потрібно налагоджувати відносини”.
Окрім того, посадовець скептично оцінив роль Європи у світі, заявивши, що "її час минув, і я кажу це з сумом".
На переконання посадовці, світ дійсно змінився, і цей факт неможливо ігнорувати.
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