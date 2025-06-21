Зеленский дал важное задание новому командующему Сухопутных войск ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен, наконец, реформировать административное направление в руководстве Вооруженными силами и улучшить мобилизацию на фоне летнего наступления армии РФ. Реализовывать эту задачу будет новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.
Главные тезисы
- Принудительная мобилизация усложняет процесс пополнения армии новыми бойцами.
- Предшественник Шаповалова выразил критику в адрес Сухопутных войск из-за проблем с кадровыми вопросами, отсутствием инициативы и разрывом между штабом и подразделениями.
Шаповалов должен решить несколько ключевых проблем
Как отмечает издание Financial Times, до сих пор попытки реформировать процесс мобилизации и обучения в Украине были не слишком успешными.
Ранее в Силах обороны Украины было реализовано несколько незначительных реформ.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что принудительная мобилизация остается непопулярной мерой, а Зеленский много раз отказывался снижать минимальный возраст мобилизации ниже 25 лет.
Также несколько месяцев назад в Украине ввели добровольные военные контракты для мужчин от 18 до 25 лет, однако они не дали желаемого эффекта.
В первую очередь, речь идет о том, что через несколько недель после запуска программы удалось привлечь лишь около 500 молодых новобранцев.
Именно с этими проблемами столкнется Геннадий Шаповалов, и именно их ему придется решать, пока есть время.
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