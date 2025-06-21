Зеленский дал важное задание новому командующему Сухопутных войск ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский дал важное задание новому командующему Сухопутных войск ВСУ

Шаповалов должен решить несколько ключевых проблем
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Источник:  Financial Times

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен, наконец, реформировать административное направление в руководстве Вооруженными силами и улучшить мобилизацию на фоне летнего наступления армии РФ. Реализовывать эту задачу будет новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.

Главные тезисы

  • Принудительная мобилизация усложняет процесс пополнения армии новыми бойцами.
  • Предшественник Шаповалова выразил критику в адрес Сухопутных войск из-за проблем с кадровыми вопросами, отсутствием инициативы и разрывом между штабом и подразделениями.

Шаповалов должен решить несколько ключевых проблем

Как отмечает издание Financial Times, до сих пор попытки реформировать процесс мобилизации и обучения в Украине были не слишком успешными.

Ранее в Силах обороны Украины было реализовано несколько незначительных реформ.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что принудительная мобилизация остается непопулярной мерой, а Зеленский много раз отказывался снижать минимальный возраст мобилизации ниже 25 лет.

Также несколько месяцев назад в Украине ввели добровольные военные контракты для мужчин от 18 до 25 лет, однако они не дали желаемого эффекта.

В первую очередь, речь идет о том, что через несколько недель после запуска программы удалось привлечь лишь около 500 молодых новобранцев.

Предшественник Шаповалова в должности генерал Михаил Драпатый после отставки выразил редкую публичную критику в адрес Сухопутных войск. По его словам, начав работу в штабе в ноябре прошлого года, он столкнулся с "атмосферой страха, отсутствия инициативы, нежелания принимать обратную связь, безразличия к кадровым вопросам, мнимой дисциплины и глубокого разрыва между штабом и подразделениями".

Именно с этими проблемами столкнется Геннадий Шаповалов, и именно их ему придется решать, пока есть время.

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