Зеленский дал важное задание новому командующему Сухопутных войск ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен, наконец, реформировать административное направление в руководстве Вооруженными силами и улучшить мобилизацию на фоне летнего наступления армии РФ. Реализовывать эту задачу будет новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.

Шаповалов должен решить несколько ключевых проблем

Как отмечает издание Financial Times, до сих пор попытки реформировать процесс мобилизации и обучения в Украине были не слишком успешными.

Ранее в Силах обороны Украины было реализовано несколько незначительных реформ.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что принудительная мобилизация остается непопулярной мерой, а Зеленский много раз отказывался снижать минимальный возраст мобилизации ниже 25 лет.

Также несколько месяцев назад в Украине ввели добровольные военные контракты для мужчин от 18 до 25 лет, однако они не дали желаемого эффекта.

В первую очередь, речь идет о том, что через несколько недель после запуска программы удалось привлечь лишь около 500 молодых новобранцев.

Предшественник Шаповалова в должности генерал Михаил Драпатый после отставки выразил редкую публичную критику в адрес Сухопутных войск. По его словам, начав работу в штабе в ноябре прошлого года, он столкнулся с "атмосферой страха, отсутствия инициативы, нежелания принимать обратную связь, безразличия к кадровым вопросам, мнимой дисциплины и глубокого разрыва между штабом и подразделениями". Поделиться

Именно с этими проблемами столкнется Геннадий Шаповалов, и именно их ему придется решать, пока есть время.