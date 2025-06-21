Зеленський дав важливе завдання новому командувачу Сухопутних військ ЗСУ

Український лідер Володимир Зеленський має намір врешті-решт реформувати адміністративний напрямок у керівництві Збройними силами та покращити мобілізацію на тлі літнього наступу армії РФ. Реалізовувати це завдання буде новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.

Шаповалов повинен розв'язати кілька ключових проблем

Як зазначає видання Financial Times, досі намагання реформувати процес мобілізації та навчання в Україні були не надто успішними.

Раніше в Силах оборони України були реалізовані кілька незначних реформ.

Попри це, не можна ігнорувати той факт, що примусова мобілізація залишається непопулярною мірою, а Зеленський багато разів відмовлявся знижувати мінімальний вік мобілізації нижче 25 років.

Також кілька місяців тому в Україні запровадили добровільні військові контракти для чоловіків віком від 18 до 25 років, однак вони не дали бажаного ефекту.

Насамперед йдеться про те, що за кілька тижнів після запуску програми вдалося залучити лише близько 500 молодих новобранців.

Попередник Шаповалова на посаді генерал Михайло Драпатий після відставки висловив рідкісну публічну критику на адресу Сухопутних військ. За його словами, розпочавши роботу в штабі в листопаді минулого року, він зіткнувся з "атмосферою страху, відсутності ініціативи, небажання приймати зворотний зв'язок, байдужості до кадрових питань, удаваної дисципліни та глибокого розриву між штабом та підрозділами". Поширити

Саме з цими проблемами зіткнеться Геннадій Шаповалов, і саме їх йому доведеться розв'язувати, поки ще є час.