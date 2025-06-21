"НАТО повинен розібратися". Трамп висунув Альянсу жорстку вимогу

Очільник Білого дому Дональд Трамп зажадав, щоб всі країни НАТО витрачали 5% від ВВП на оборону. Однак, як зазначив американський лідер, ця вимога не стосується США.
Головні тези:
- Іспанія виступила проти планів Альянсу зі збільшення оборонних витрат.
- Канада також опинилася під шквалом критики з боку американського лідера.
Трамп продовжує шантажувати Альянс
Представники ЗМІ поцікавилися у президента США, чи досі він хоче, щоб країни НАТО виділяли 5% від ВВП на оборону.
На переконання Трампа, саме так і має бути, однак ця вимога не має стосуватися Штатів.
Що важливо розуміти, на тлі останніх подій Іспанія публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки — до 1,5% ВВП.
Як вважає Дональд Трамп, "НАТО повинен розібратися" з країною.
Американський лідер вкотре поскаржився, що Іспанія завжди виділяла дуже мало:
Під шквал критики Дональда Трампа потрапила також Канада.
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