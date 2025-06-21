"НАТО повинен розібратися". Трамп висунув Альянсу жорстку вимогу

Очільник Білого дому Дональд Трамп зажадав, щоб всі країни НАТО витрачали 5% від ВВП на оборону. Однак, як зазначив американський лідер, ця вимога не стосується США.

Трамп продовжує шантажувати Альянс

Представники ЗМІ поцікавилися у президента США, чи досі він хоче, щоб країни НАТО виділяли 5% від ВВП на оборону.

На переконання Трампа, саме так і має бути, однак ця вимога не має стосуватися Штатів.

Я не думаю, що ми повинні. Але вважаю, що країни НАТО повинні, абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні, а от країни НАТО — так, абсолютно. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, на тлі останніх подій Іспанія публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки — до 1,5% ВВП.

Як вважає Дональд Трамп, "НАТО повинен розібратися" з країною.

Американський лідер вкотре поскаржився, що Іспанія завжди виділяла дуже мало:

Так завжди було — вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки й усі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами. Поширити

Під шквал критики Дональда Трампа потрапила також Канада.