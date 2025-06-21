"НАТО повинен розібратися". Трамп висунув Альянсу жорстку вимогу
Категорія
Політика
Дата публікації

"НАТО повинен розібратися". Трамп висунув Альянсу жорстку вимогу

Трамп продовжує шантажувати Альянс
Джерело:  Fox News

Очільник Білого дому Дональд Трамп зажадав, щоб всі країни НАТО витрачали 5% від ВВП на оборону. Однак, як зазначив американський лідер, ця вимога не стосується США.

Головні тези:

  • Іспанія виступила проти планів Альянсу зі збільшення оборонних витрат.
  • Канада також опинилася під шквалом критики з боку американського лідера.

Трамп продовжує шантажувати Альянс

Представники ЗМІ поцікавилися у президента США, чи досі він хоче, щоб країни НАТО виділяли 5% від ВВП на оборону.

На переконання Трампа, саме так і має бути, однак ця вимога не має стосуватися Штатів.

Я не думаю, що ми повинні. Але вважаю, що країни НАТО повинні, абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні, а от країни НАТО — так, абсолютно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, на тлі останніх подій Іспанія публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки — до 1,5% ВВП.

Як вважає Дональд Трамп, "НАТО повинен розібратися" з країною.

Американський лідер вкотре поскаржився, що Іспанія завжди виділяла дуже мало:

Так завжди було — вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки й усі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами.

Під шквал критики Дональда Трампа потрапила також Канада.

Знаєте, хто ще платив найменше? Країна, відома як Канада. Тому що Канада казала: "Навіщо платити, якщо Сполучені Штати й так захистять нас безкоштовно?

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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