Путін вигадав цинічну брехню про Україну й одразу її спростував
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін вигадав цинічну брехню про Україну й одразу її спростував

Путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін не втомлюється публічно ганьбитися. Цього разу він почав цинічно брехати про те, що Україна нібито може застосувати проти РФ так звану "брудну" бомбу, однак зразу ж визнав, що у нього немає доказів цим гучним твердженням.

Головні тези:

  • Україна не створює радіологічну зброю, однак пропаганда Кремля все одно хоче спровокувати страх і ненависть щодо українців.
  • Путін погрожує Україні жорстокою відповіддю за те, що вона не робила й не планує робити.

Путін визнав, що бреше про Україну

Нелегітимний глава Кремля вирішив додатково полякати росіян під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Він почав стверджувати, що застосування “брудної бомби” було б колосальною помилкою з боку України.

Путін кинувся погрожувати, що Росія нібито "завжди відповідає дзеркально".

Тому відповідь наша буде дуже жорсткою і, швидше за все, катастрофічною і для "неонацистського режиму", і, на жаль, і для самої України. Сподіваюся, що до цього ніколи не дійде.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

На тлі усіх цих погроз російські пропагандисти поцікавилися у Путіна, чи є якісь докази того, що Україна може створити "брудну бомбу".

Той неочікувано для всіх відверто зізнався, що фактично бреше:

Ні, у нас жодних підтверджень таких намірів немає. Але ми виходимо з того, що у когось у хворій уяві такі ідеї можуть з'явитися.

Що важливо розуміти, брудна бомба — це радіологічна зброя, яка поєднує звичайний вибуховий заряд (наприклад, тротил) із радіоактивними матеріалами. Її головна мета — зараження місцевості радіацією.

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