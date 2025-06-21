Путін вигадав цинічну брехню про Україну й одразу її спростував

Російський диктатор Володимир Путін не втомлюється публічно ганьбитися. Цього разу він почав цинічно брехати про те, що Україна нібито може застосувати проти РФ так звану "брудну" бомбу, однак зразу ж визнав, що у нього немає доказів цим гучним твердженням.
Головні тези:
- Україна не створює радіологічну зброю, однак пропаганда Кремля все одно хоче спровокувати страх і ненависть щодо українців.
- Путін погрожує Україні жорстокою відповіддю за те, що вона не робила й не планує робити.
Путін визнав, що бреше про Україну
Нелегітимний глава Кремля вирішив додатково полякати росіян під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Він почав стверджувати, що застосування “брудної бомби” було б колосальною помилкою з боку України.
Путін кинувся погрожувати, що Росія нібито "завжди відповідає дзеркально".
На тлі усіх цих погроз російські пропагандисти поцікавилися у Путіна, чи є якісь докази того, що Україна може створити "брудну бомбу".
Той неочікувано для всіх відверто зізнався, що фактично бреше:
Що важливо розуміти, брудна бомба — це радіологічна зброя, яка поєднує звичайний вибуховий заряд (наприклад, тротил) із радіоактивними матеріалами. Її головна мета — зараження місцевості радіацією.
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