Путін вигадав цинічну брехню про Україну й одразу її спростував

Російський диктатор Володимир Путін не втомлюється публічно ганьбитися. Цього разу він почав цинічно брехати про те, що Україна нібито може застосувати проти РФ так звану "брудну" бомбу, однак зразу ж визнав, що у нього немає доказів цим гучним твердженням.

Путін визнав, що бреше про Україну

Нелегітимний глава Кремля вирішив додатково полякати росіян під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Він почав стверджувати, що застосування “брудної бомби” було б колосальною помилкою з боку України.

Путін кинувся погрожувати, що Росія нібито "завжди відповідає дзеркально".

Тому відповідь наша буде дуже жорсткою і, швидше за все, катастрофічною і для "неонацистського режиму", і, на жаль, і для самої України. Сподіваюся, що до цього ніколи не дійде. Володимир Путін Російський диктатор

На тлі усіх цих погроз російські пропагандисти поцікавилися у Путіна, чи є якісь докази того, що Україна може створити "брудну бомбу".

Той неочікувано для всіх відверто зізнався, що фактично бреше:

Ні, у нас жодних підтверджень таких намірів немає. Але ми виходимо з того, що у когось у хворій уяві такі ідеї можуть з'явитися. Поширити

Що важливо розуміти, брудна бомба — це радіологічна зброя, яка поєднує звичайний вибуховий заряд (наприклад, тротил) із радіоактивними матеріалами. Її головна мета — зараження місцевості радіацією.