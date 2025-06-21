Путин придумал циничную ложь об Украине и сразу ее опроверг

Российский диктатор Владимир Путин не устает публично позориться. В этот раз он начал цинично врать о том, что Украина якобы может применить против РФ так называемую "грязную" бомбу, однако сразу признал, что у него нет доказательств этим громким утверждением.
Главные тезисы
- Украина не создает радиологическое оружие, однако пропаганда Кремля все равно хочет спровоцировать страх и ненависть по отношению к украинцам.
- Путин угрожает Украине жестоким ответом за то, что она не делала и не собирается делать.
Путин признал, что лжет об Украине
Нелегитимный глава Кремля решил напугать россиян во время Петербургского международного экономического форума.
Он начал утверждать, что применение "грязной бомбы" было бы колоссальной ошибкой со стороны Украины.
Путин бросился угрожать, что Россия якобы "всегда отвечает зеркально".
На фоне всех этих угроз российские пропагандисты поинтересовались у Путина, есть ли доказательства того, что Украина может создать "грязную бомбу".
Тот неожиданно для всех откровенно признался, что фактически лжет:
Что важно понимать, грязная бомба — это радиологическое оружие, объединяющее обычный взрывной заряд (например, тротил) с радиоактивными материалами. Ее главная цель — заражение местности радиацией.
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