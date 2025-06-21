Путин придумал циничную ложь об Украине и сразу ее опроверг

Российский диктатор Владимир Путин не устает публично позориться. В этот раз он начал цинично врать о том, что Украина якобы может применить против РФ так называемую "грязную" бомбу, однако сразу признал, что у него нет доказательств этим громким утверждением.

Путин признал, что лжет об Украине

Нелегитимный глава Кремля решил напугать россиян во время Петербургского международного экономического форума.

Он начал утверждать, что применение "грязной бомбы" было бы колоссальной ошибкой со стороны Украины.

Путин бросился угрожать, что Россия якобы "всегда отвечает зеркально".

Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для "неонацистского режима", и, к сожалению, и для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. Владимир Путин Российский диктатор

На фоне всех этих угроз российские пропагандисты поинтересовались у Путина, есть ли доказательства того, что Украина может создать "грязную бомбу".

Тот неожиданно для всех откровенно признался, что фактически лжет:

Нет, у нас никаких подтверждений подобных намерений нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться. Поделиться

Что важно понимать, грязная бомба — это радиологическое оружие, объединяющее обычный взрывной заряд (например, тротил) с радиоактивными материалами. Ее главная цель — заражение местности радиацией.