Орбан позорно заявил об отсутствии угрозы от России для стран НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО. Он пообещал блокировать этот процесс. А также заверил, что ни малейшей угрозы от России для стран Запада нет.

Орбан вступился за Россию на саммите НАТО

Орбан сделал соответствующее заявление по прибытии на саммит НАТО в Гааге.

У НАТО нет никакого дела до Украины. Украина не является членом НАТО, как и Россия, чтобы так и оставалось. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Венгерский премьер также заявил, что возможное присоединение Украины к Европейскому Союзу несет риск эскалации войны для ЕС. При этом он подчеркнул, что не видит в России реальной угрозы НАТО.

Я не думаю, что Россия представляет какую-нибудь реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее.

По его мнению, главная опасность для Европы заключается не в военной сфере, а в потере экономической конкурентоспособности, а не в вопросах безопасности.

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что несколько стран-членов НАТО не хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Гааге. По его словам, речь идет о Венгрии, Словакии, Соединенных Штатах Америки и Турции. Поделиться

Однако 25 июня президент Украины Владимир Зеленский все-таки встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.