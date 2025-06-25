Орбан позорно заявил об отсутствии угрозы от России для стран НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО. Он пообещал блокировать этот процесс. А также заверил, что ни малейшей угрозы от России для стран Запада нет.
Главные тезисы
- Виктор Орбан считает, что есть отсутствие реальной угрозы от России для стран НАТО.
- Премьер-министр Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО, обещая блокировать процесс.
- Орбан подчеркнул, что главная опасность для Европы заключается в потере экономической конкурентоспособности, а не в безопасности.
Орбан вступился за Россию на саммите НАТО
Орбан сделал соответствующее заявление по прибытии на саммит НАТО в Гааге.
Венгерский премьер также заявил, что возможное присоединение Украины к Европейскому Союзу несет риск эскалации войны для ЕС. При этом он подчеркнул, что не видит в России реальной угрозы НАТО.
Я не думаю, что Россия представляет какую-нибудь реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее.
По его мнению, главная опасность для Европы заключается не в военной сфере, а в потере экономической конкурентоспособности, а не в вопросах безопасности.
Однако 25 июня президент Украины Владимир Зеленский все-таки встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.
Кроме встречи с американским лидером, в программе президента Украины также встречи с премьер-министрами Дании Мэтте Фредериксен, Новой Зеландии Кристофером Лаксоном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
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