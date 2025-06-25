Орбан позорно заявил об отсутствии угрозы от России для стран НАТО
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Орбан позорно заявил об отсутствии угрозы от России для стран НАТО

Орбан
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО. Он пообещал блокировать этот процесс. А также заверил, что ни малейшей угрозы от России для стран Запада нет.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан считает, что есть отсутствие реальной угрозы от России для стран НАТО.
  • Премьер-министр Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО, обещая блокировать процесс.
  • Орбан подчеркнул, что главная опасность для Европы заключается в потере экономической конкурентоспособности, а не в безопасности.

Орбан вступился за Россию на саммите НАТО

Орбан сделал соответствующее заявление по прибытии на саммит НАТО в Гааге.

У НАТО нет никакого дела до Украины. Украина не является членом НАТО, как и Россия, чтобы так и оставалось.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Венгерский премьер также заявил, что возможное присоединение Украины к Европейскому Союзу несет риск эскалации войны для ЕС. При этом он подчеркнул, что не видит в России реальной угрозы НАТО.

Я не думаю, что Россия представляет какую-нибудь реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее.

По его мнению, главная опасность для Европы заключается не в военной сфере, а в потере экономической конкурентоспособности, а не в вопросах безопасности.

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что несколько стран-членов НАТО не хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Гааге. По его словам, речь идет о Венгрии, Словакии, Соединенных Штатах Америки и Турции.

Однако 25 июня президент Украины Владимир Зеленский все-таки встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.

Кроме встречи с американским лидером, в программе президента Украины также встречи с премьер-министрами Дании Мэтте Фредериксен, Новой Зеландии Кристофером Лаксоном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

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