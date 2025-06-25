Орбан сделал новое циничное заявление о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы несколько стран-членов НАТО не хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Гааге.

Орбан сделал циничное заявление о саммите в Гааге и членстве Украины в НАТО

Орбан снова высказывается против Украины.

Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за столом с г-ном Зеленским, когда речь идет о НАТО. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Орбан подчеркнул, что отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО, которое состоится 25 июня, является "чётким сигналом".

В дипломатии вопрос не в том, где вы есть, а где вас нет. Поделиться

Венгерский премьер также отметил, что в национальных интересах его страны не быть частью какого-либо интеграционного сообщества с Украиной, ни в НАТО, ни в ЕС.

Напомним, что саммит НАТО стартовал в Гааге 24 июня. В западных медиа ранее писали, что президент Украины не будет участвовать в заседании лидеров. Это была уступка президенту США Дональду Трампу.

Позже в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп на полях саммита может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал и сам Трамп.