Орбан сделал новое циничное заявление о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы несколько стран-членов НАТО не хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Гааге.
Главные тезисы
- Заявление Виктора Орбана вызвало возмущение и резкие реакции общественности как внутри страны, так и за ее пределами.
- Отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО стало ясным сигналом взаимоотношений между некоторыми странами-членами и Украиной.
- Орбан высказал противоречивые мнения относительно членства Украины в НАТО и ЕС, подчеркнув национальные интересы своей страны.
Орбан сделал циничное заявление о саммите в Гааге и членстве Украины в НАТО
Орбан снова высказывается против Украины.
Орбан подчеркнул, что отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО, которое состоится 25 июня, является "чётким сигналом".
Венгерский премьер также отметил, что в национальных интересах его страны не быть частью какого-либо интеграционного сообщества с Украиной, ни в НАТО, ни в ЕС.
Напомним, что саммит НАТО стартовал в Гааге 24 июня. В западных медиа ранее писали, что президент Украины не будет участвовать в заседании лидеров. Это была уступка президенту США Дональду Трампу.
Позже в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп на полях саммита может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал и сам Трамп.
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