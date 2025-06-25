Орбан зробив нову цинічну заву щодо вступу України до НАТО та ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито кілька країн-членів НАТО не хочуть бачити президента України Володимира Зеленського на саміті в Гаазі.
Головні тези:
- Орбан висловив негативне ставлення до участі Володимира Зеленського у саміті НАТО через національні інтереси Угорщини.
- Заява прем'єра Угорщини потрапила до заголовків світових ЗМІ, викликаючи обурення та різкі реакції громадськості.
- Цинічні висловлювання Орбана створюють напруженість між деякими країнами-членами НАТО та Україною, ускладнюючи співпрацю та взаєморозуміння.
Орбан зробив цинічну заяву про саміт у Гаазі та членство України у НАТО
Орбан знову висловлюється проти України.
Орбан підкреслив, що відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО, яке відбудеться 25 червня, є "чітким сигналом". Він сказав, що це "не збіг".
Угорський прем'єр також зазначив, що в національних інтересах його країни не бути частиною будь-якого інтеграційної спільноти з Україною, ані в НАТО, ані в ЄС.
Нагадаємо, що саміт НАТО стартував у Гаазі 24 червня. У західних медіа раніше писали, що президент України не братиме участі в засіданні лідерів. Це була поступка для президента США Дональда Трампа.
Пізніше у Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп на полях саміту може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Таку думку висловив і сам Трамп.
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