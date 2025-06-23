Угорщина, яка має близькі відносини з Росією, вважає, що Європейський Союз має відмовитися від заборони на російську енергію. Ціни зростають на тлі авіаударів США по території Ірану та ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Орбан лицемірно "дбає" про ЄС в інтересах Путіна

За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у ситуації, що склалася, Європі загрожує подальше підвищення вартості енергоносіїв. Відеозаяву Орбана опубліковано у Facebook після засідання Ради оборони Угорщини.

Це серйозна загроза. Тому ми повинні в Брюсселі скасувати правила і заборони на російську енергію", — заявив Орбан. "У нас і без того достатньо проблем через негативний вплив ірансько-ізраїльської війни на ціни. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Угорщина і Словаччина зберігають тісні зв'язки з Росією в енергетичній сфері та продовжують отримувати постачання нафти і газу. Ці країни виступають проти припинення імпорту, заявляючи про негативні наслідки для власних економік.

Європейська комісія представила юридично зобов'язуючий план щодо заборони імпорту російського газу і скрапленого газу в ЄС до кінця 2027 року. Документ передбачає заходи, які не дадуть змоги окремим країнам, таким як Угорщина і Словаччина, заблокувати ініціативу. Поширити

Метою плану є припинення багаторічної енергетичної залежності Європи від російського газу, яка склалася до початку вторгнення Росії в Україну 2022 року.