Орбан лицемірно "дбає" про ЄС — закликав знову купувати російські енергоносії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Орбан лицемірно "дбає" про ЄС — закликав знову купувати російські енергоносії

Орбан
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Джерело:  Reuters

Угорщина, яка має близькі відносини з Росією, вважає, що Європейський Союз має відмовитися від заборони на російську енергію. Ціни зростають на тлі авіаударів США по території Ірану та ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Угорщина закликає скасувати заборону на російську енергію в ЄС, ставлячи під загрозу енергетичну безпеку регіону.
  • Віктор Орбан виступає в інтересах Путіна, підтримуючи лояльність до Росії в енергетичній сфері.

Орбан лицемірно "дбає" про ЄС в інтересах Путіна

За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у ситуації, що склалася, Європі загрожує подальше підвищення вартості енергоносіїв. Відеозаяву Орбана опубліковано у Facebook після засідання Ради оборони Угорщини.

Це серйозна загроза. Тому ми повинні в Брюсселі скасувати правила і заборони на російську енергію", — заявив Орбан. "У нас і без того достатньо проблем через негативний вплив ірансько-ізраїльської війни на ціни.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Угорщина і Словаччина зберігають тісні зв'язки з Росією в енергетичній сфері та продовжують отримувати постачання нафти і газу. Ці країни виступають проти припинення імпорту, заявляючи про негативні наслідки для власних економік.

Європейська комісія представила юридично зобов'язуючий план щодо заборони імпорту російського газу і скрапленого газу в ЄС до кінця 2027 року. Документ передбачає заходи, які не дадуть змоги окремим країнам, таким як Угорщина і Словаччина, заблокувати ініціативу.

Метою плану є припинення багаторічної енергетичної залежності Європи від російського газу, яка склалася до початку вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонні переговори з колегами з Ізраїлю, Росії, Бахрейну та Йорданії. Темою обговорення стала криза в регіоні Близького Сходу.

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