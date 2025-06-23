Угорщина, яка має близькі відносини з Росією, вважає, що Європейський Союз має відмовитися від заборони на російську енергію. Ціни зростають на тлі авіаударів США по території Ірану та ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Головні тези:
- Угорщина закликає скасувати заборону на російську енергію в ЄС, ставлячи під загрозу енергетичну безпеку регіону.
- Віктор Орбан виступає в інтересах Путіна, підтримуючи лояльність до Росії в енергетичній сфері.
Орбан лицемірно "дбає" про ЄС в інтересах Путіна
За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у ситуації, що склалася, Європі загрожує подальше підвищення вартості енергоносіїв. Відеозаяву Орбана опубліковано у Facebook після засідання Ради оборони Угорщини.
Угорщина і Словаччина зберігають тісні зв'язки з Росією в енергетичній сфері та продовжують отримувати постачання нафти і газу. Ці країни виступають проти припинення імпорту, заявляючи про негативні наслідки для власних економік.
Метою плану є припинення багаторічної енергетичної залежності Європи від російського газу, яка склалася до початку вторгнення Росії в Україну 2022 року.
Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонні переговори з колегами з Ізраїлю, Росії, Бахрейну та Йорданії. Темою обговорення стала криза в регіоні Близького Сходу.
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