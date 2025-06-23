Венгрия, имеющая близкие отношения с Россией, считает, что Европейский Союз должен отказаться от запрета на российскую энергию. Цены растут на фоне авиаударов США по территории Ирана и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Орбан лицемерно "заботится" о ЕС в интересах Путина

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в сложившейся ситуации Европе грозит дальнейшее повышение стоимости энергоносителей. Видеозаявление Орбана опубликовано в Facebook после заседания Совета обороны Венгрии.

Это серьезная угроза. Поэтому мы должны в Брюсселе отменить правила и запреты на российскую энергию", — заявил Орбан. "У нас и так достаточно проблем из-за негативного влияния иранско-израильской войны на цены. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Венгрия и Словакия сохраняют тесные связи с Россией в энергетической сфере и продолжают получать поставки нефти и газа. Эти страны выступают против прекращения импорта, заявляя об отрицательных последствиях для собственных экономик.

Европейская комиссия представила юридически обязывающий план по запрету импорта российского газа и сжиженного газа в ЕС до конца 2027 года. Документ предусматривает меры, которые не позволят отдельным странам, таким как Венгрия и Словакия, заблокировать инициативу. Поделиться

Целью плана является прекращение многолетней энергетической зависимости Европы от российского газа, сложившейся до начала вторжения России в Украину в 2022 году.