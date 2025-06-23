Венгрия, имеющая близкие отношения с Россией, считает, что Европейский Союз должен отказаться от запрета на российскую энергию. Цены растут на фоне авиаударов США по территории Ирана и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за отмену запрета на российскую энергию в ЕС, поддерживая лояльность России в энергетической сфере.
- Венгрия и Словакия нарушают план Европейской комиссии о запрете импорта российского газа и сжиженного газа до 2027 года, опасаясь негативного влияния на свои экономики.
Орбан лицемерно "заботится" о ЕС в интересах Путина
По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в сложившейся ситуации Европе грозит дальнейшее повышение стоимости энергоносителей. Видеозаявление Орбана опубликовано в Facebook после заседания Совета обороны Венгрии.
Венгрия и Словакия сохраняют тесные связи с Россией в энергетической сфере и продолжают получать поставки нефти и газа. Эти страны выступают против прекращения импорта, заявляя об отрицательных последствиях для собственных экономик.
Целью плана является прекращение многолетней энергетической зависимости Европы от российского газа, сложившейся до начала вторжения России в Украину в 2022 году.
В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонные переговоры с коллегами из Израиля, России, Бахрейна и Иордании. Темой обсуждения стал кризис в регионе Ближнего Востока.
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