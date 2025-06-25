Орбан ганебно заявив про відсутність загрози від Росії для країн НАТО
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Політика
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Орбан ганебно заявив про відсутність загрози від Росії для країн НАТО

Орбан
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Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове виступив проти вступу України до ЄС та НАТО. Він пообіцяв блокувати цей процес. А також запевнив, що нічкої загрози від Росії для країн Заходу немає.

Головні тези:

  • Віктор Орбан виступив проти вступу України до ЄС та НАТО та пообіцяв блокувати цей процес.
  • Прем'єр-міністр Угорщини стверджує, що немає загрози від Росії для країн Заходу.
  • Орбан вважає, що головна небезпека для Європи полягає у втраті економічної конкурентоспроможності, а не в безпеці.

Орбан заступився за Росію на саміті НАТО

Орбан зробив відповідну заяву після прибуття на саміт НАТО в Гаазі.

НАТО не має жодного діла до України. Україна не є членом НАТО, як і Росія. Моє завдання — щоб так і лишалося.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Угорський прем’єр також заявив, що можливе приєднання України до Європейського Союзу несе ризик ескалації війни для ЄС. При цьому він наголосив, що не бачить у Росії реальної загрози для НАТО.

Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші.

На його думку, головна небезпека для Європи полягає не у воєнній сфері, а в втраті економічної конкурентоспроможності, а не в питаннях безпеки.

Вчора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, ніби кілька країн-членів НАТО не хочуть бачити президента України Володимира Зеленського на саміті в Гаазі. За його словами, йдеться про Угорщину, Словаччину, Сполучені Штати Америки та Туреччину.

Однак 25 червня президент України Володимир Зеленський все-таки зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі.

Окрім зустрічі з американським лідером, в програмі президента України також зустрічі з премʼєр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Нової Зеландії Крістофером Лаксоном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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