Трамп похвалив Зеленського та дав йому обіцянку щодо Путіна

Американський лідер Дональд Трамп виступив з першою заявою після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський у Гаазі. Президент США дав зрозуміти, що він задоволений цією зустріччю, а також не полишить спроб завершити війну РФ проти України.
Головні тези:
- Трамп зазначив, що його слова щодо припинення війни за 24 години були саркастичними.
- Також він пообіцяв поговорити з Путіним, щоб зупинити вогонь.
Трамп прокоментував свою розмову з Зеленським
Президент США вирішив провести пресконференцію за підсумками своїх зустрічей на полях саміту НАТО, зокрема з Володимиром Зеленським.
За словами Трампа, він не обговорював із українським колегою питання про припинення вогню між Росією та Україною:
Як зазначив американський лідер, його слова щодо припинення війни в Україні за 24 години були саркастичними.
Трамп також додав, що Київ хоче отримати ракети для Patriot.
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