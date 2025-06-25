Трамп похвалив Зеленського та дав йому обіцянку щодо Путіна
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Трамп похвалив Зеленського та дав йому обіцянку щодо Путіна

Трамп прокоментував свою розмову з Зеленським
Джерело:  Суспільне

Американський лідер Дональд Трамп виступив з першою заявою після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський у Гаазі. Президент США дав зрозуміти, що він задоволений цією зустріччю, а також не полишить спроб завершити війну РФ проти України.

Головні тези:

  • Трамп зазначив, що його слова щодо припинення війни за 24 години були саркастичними.
  • Також він пообіцяв поговорити з Путіним, щоб зупинити вогонь.

Трамп прокоментував свою розмову з Зеленським

Президент США вирішив провести пресконференцію за підсумками своїх зустрічей на полях саміту НАТО, зокрема з Володимиром Зеленським.

За словами Трампа, він не обговорював із українським колегою питання про припинення вогню між Росією та Україною:

Я просто хотів знати, як у нього справи. Він був дуже милим, насправді. Знаєте, у нас іноді були важкі часи. Я думаю, що він хотів би, щоб це (війна — ред.) закінчилося… Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це закінчити.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як зазначив американський лідер, його слова щодо припинення війни в Україні за 24 години були саркастичними.

Путін складніша людина, у мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна… Ми побачимо, чи буде США надавати гроші на оборону України. Знаєте, Путін має припинити війну.

Трамп також додав, що Київ хоче отримати ракети для Patriot.

Побачимо, нам вони також дуже потрібні. Я бачу, що ви засмучені, і я хочу, щоб ми змогли вам надати їх, — саме так президент США відповідав кореспондентці BBC Україна, у якої чоловік воює на фронті.

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