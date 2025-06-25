Зеленський уперше розкрив деталі перемовин з Трампом

Глава держави Володимир Зеленський розповів, як минула його бесіда з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту у Гаазі. За словами українського лідера, це була “хороша зустріч”.
Головні тези:
- Обговорено захист українських громадян та можливе придбання американських систем ППО.
- Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті та потенційну співпрацю у сфері виробництва дронів.
Про що говорили Зеленський та Трамп
Як зазначив глава держави, насамперед він привітав американського лідера з успішною операцією на Близькому Сході.
Зеленський звертає увагу на те, що дії США послабили не тільки ядерну програму Ірану, а й виробництво дронів.
Окрім того, глава держави розказав Дональду Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими.
Також у центрі уваги Зеленського та Трампа була ситуація на фронті.
За словами українського лідера, наразі про перемогу диктатора Путіна точно не йдеться.
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