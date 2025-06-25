Зеленський уперше розкрив деталі перемовин з Трампом
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Зеленський уперше розкрив деталі перемовин з Трампом

Володимир Зеленський
Про що говорили Зеленський та Трамп

Глава держави Володимир Зеленський розповів, як минула його бесіда з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту у Гаазі. За словами українського лідера, це була “хороша зустріч”.

Головні тези:

  • Обговорено захист українських громадян та можливе придбання американських систем ППО.
  • Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті та потенційну співпрацю у сфері виробництва дронів.

Про що говорили Зеленський та Трамп

Як зазначив глава держави, насамперед він привітав американського лідера з успішною операцією на Близькому Сході.

Зеленський звертає увагу на те, що дії США послабили не тільки ядерну програму Ірану, а й виробництво дронів.

З Президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави розказав Дональду Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими.

Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних.

Також у центрі уваги Зеленського та Трампа була ситуація на фронті.

За словами українського лідера, наразі про перемогу диктатора Путіна точно не йдеться.

Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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