Путін злякався їхати на саміт до Бразилії — відома причина

Російський диктатор Володимир Путін вирішив не їхати на саміт БРІКС до Бразилії в липні 2025 року. Він відмовився від цієї поїздки через ордер на арешт Міжнародного кримінального суду (МКС).
Головні тези:
- Путін братиме участь у заходах саміту БРІКС у Бразилії через відеозв'язок.
- Росію на саміті БРІКС представлятиме очільник МЗС Сергій Лавров.
Путін боїться арешту
З коментарем з цього приводу виступив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.
Останній офіційно підтвердив, що Володимир Путін братиме участь у заходах саміту БРІКС у Бразилії "за допомогою відеозв'язку".
Він також додав, що в Бразилії Росію представлятиме очільник МЗС Сергій Лавров.
Як уже згадувалося раніше, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, звинувативши його у воєнному злочині — викраденні десятків тисяч дітей з України.
Попри те, що країна-агресорка РФ не визнає юрисдикції МКС, диктатор все одно повинен оцінювати ризики, адже його можуть заарештувати, якщо він поїде до країни, яка підписала Римський статус МКС.
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