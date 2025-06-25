Путін злякався їхати на саміт до Бразилії — відома причина
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Путін злякався їхати на саміт до Бразилії — відома причина

Путін боїться арешту
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Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін вирішив не їхати на саміт БРІКС до Бразилії в липні 2025 року. Він відмовився від цієї поїздки через ордер на арешт Міжнародного кримінального суду (МКС).

Головні тези:

  • Путін братиме участь у заходах саміту БРІКС у Бразилії через відеозв'язок.
  • Росію на саміті БРІКС представлятиме очільник МЗС Сергій Лавров.

Путін боїться арешту

З коментарем з цього приводу виступив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Останній офіційно підтвердив, що Володимир Путін братиме участь у заходах саміту БРІКС у Бразилії "за допомогою відеозв'язку".

Це пов'язано з певними складнощами в контексті вимог МКС. Ви знаєте, саме в цьому контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цьому засіданні, — заявив Ушаков.

Він також додав, що в Бразилії Росію представлятиме очільник МЗС Сергій Лавров.

Як уже згадувалося раніше, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, звинувативши його у воєнному злочині — викраденні десятків тисяч дітей з України.

Попри те, що країна-агресорка РФ не визнає юрисдикції МКС, диктатор все одно повинен оцінювати ризики, адже його можуть заарештувати, якщо він поїде до країни, яка підписала Римський статус МКС.

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