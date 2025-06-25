Путин испугался ехать на саммит в Бразилию — известна причина

Российский диктатор Владимир Путин решил не ехать на саммит БРИКС в Бразилию в июле 2025 года. Он отказался от этой поездки из-за ордера на арест Международного уголовного суда (МКС).
Главные тезисы
- Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии через видеосвязь.
- Россию на саммите БРИКС будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
Путин боится ареста
С комментарием на этот счет выступил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.
Последний официально подтвердил, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии "с помощью видеосвязи".
Он также добавил, что в Бразилии Россию будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.
Как уже упоминалось ранее, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году, обвинив его в военном преступлении — похищении десятков тысяч детей из Украины.
Несмотря на то, что страна-агрессор РФ не признает юрисдикции МКС, диктатор все равно должен оценивать риски, ведь его могут арестовать, если он поедет в страну, подписавшую Римский статус МКС.
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