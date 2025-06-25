Путин испугался ехать на саммит в Бразилию — известна причина
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Путин испугался ехать на саммит в Бразилию — известна причина

Путин боится ареста
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин решил не ехать на саммит БРИКС в Бразилию в июле 2025 года. Он отказался от этой поездки из-за ордера на арест Международного уголовного суда (МКС).

Главные тезисы

  • Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии через видеосвязь.
  • Россию на саммите БРИКС будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Путин боится ареста

С комментарием на этот счет выступил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Последний официально подтвердил, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии "с помощью видеосвязи".

Это связано с определенными сложностями в контексте требований МКС. Вы знаете, именно в этом контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании, — заявил Ушаков.

Он также добавил, что в Бразилии Россию будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.

Как уже упоминалось ранее, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году, обвинив его в военном преступлении — похищении десятков тысяч детей из Украины.

Несмотря на то, что страна-агрессор РФ не признает юрисдикции МКС, диктатор все равно должен оценивать риски, ведь его могут арестовать, если он поедет в страну, подписавшую Римский статус МКС.

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