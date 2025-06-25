США та Угорщина будуть допомагати ЗСУ, попри позицію Трампа й Орбана
Категорія
Політика
Дата публікації

США та Угорщина будуть допомагати ЗСУ, попри позицію Трампа й Орбана

НАТО
ЗСУ

Країни-члени НАТО, зокрема США та Угорщина, погодилися, що допомога Україні у війні проти Росії стане частиною їхнього внеску у євроатлантичну безпеку. Це рішення було ухвалене, попри проросійські позиції американського лідера Дональда Трампа та угорського прем'єра Віктора Орбана у цьому питанні.

Головні тези:

  • Рішення про допомогу ЗСУ було ухвалене консенсусом.
  • Окрім того, блок визнав Росію "довгостроковою загрозою" для всього НАТО.

Трамп та Орбан підтримали позицію НАТО щодо України

Варто звернути увагу на те, що головний момент, навколо якого сформоване рішення саміту — це збільшення оборонних витрат союзників до 5% від ВВП.

На цьому тлі країни Альянсу дійшли згоди, що допомога Збройним силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

Що важливо розуміти, це важливе для України рішення було ухвалене консенсусом, а це означає, що його підтримали усі держави-члени, зокрема США та Угорщина.

Як відомо, останні дедалі сильніше схиляються до Росії, аніж до України.

Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включатимуть свої прямі пожертви на оборону України та внески у її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону, — мовиться у підсумковій заяві.

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