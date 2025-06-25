США та Угорщина будуть допомагати ЗСУ, попри позицію Трампа й Орбана

Країни-члени НАТО, зокрема США та Угорщина, погодилися, що допомога Україні у війні проти Росії стане частиною їхнього внеску у євроатлантичну безпеку. Це рішення було ухвалене, попри проросійські позиції американського лідера Дональда Трампа та угорського прем'єра Віктора Орбана у цьому питанні.

Трамп та Орбан підтримали позицію НАТО щодо України

Варто звернути увагу на те, що головний момент, навколо якого сформоване рішення саміту — це збільшення оборонних витрат союзників до 5% від ВВП.

На цьому тлі країни Альянсу дійшли згоди, що допомога Збройним силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

Що важливо розуміти, це важливе для України рішення було ухвалене консенсусом, а це означає, що його підтримали усі держави-члени, зокрема США та Угорщина.

Як відомо, останні дедалі сильніше схиляються до Росії, аніж до України.