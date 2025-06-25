США и Венгрия будут помогать ВСУ, несмотря на позицию Трампа и Орбана

Страны-члены НАТО, в том числе США и Венгрия, согласились с тем, что помощь Украине в войне против России станет частью их вклада в евроатлантическую безопасность.
Главные тезисы
- Решение о помощи ВСУ было принято консенсусом.
- Кроме того, блок признал Россию "долгосрочной угрозой" для всего НАТО.
Трамп и Орбан поддержали позицию НАТО относительно Украины
Следует обратить внимание на то, что главный момент, вокруг которого сформировано решение саммита, — это увеличение оборонных расходов союзников до 5% от ВВП.
На этом фоне страны Североатлантического союза пришли к соглашению, что помощь Вооруженным силам Украины будет зачислена как часть оборонных расходов.
Что важно понимать, это важное для Украины решение было принято консенсусом, а значит, его поддержали все государства-члены, в том числе США и Венгрия.
Как известно, последние все сильнее склоняются к России, чем к Украине.
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