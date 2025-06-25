Страны-члены НАТО, в том числе США и Венгрия, согласились с тем, что помощь Украине в войне против России станет частью их вклада в евроатлантическую безопасность.

Трамп и Орбан поддержали позицию НАТО относительно Украины

Следует обратить внимание на то, что главный момент, вокруг которого сформировано решение саммита, — это увеличение оборонных расходов союзников до 5% от ВВП.

На этом фоне страны Североатлантического союза пришли к соглашению, что помощь Вооруженным силам Украины будет зачислена как часть оборонных расходов.

Что важно понимать, это важное для Украины решение было принято консенсусом, а значит, его поддержали все государства-члены, в том числе США и Венгрия.

Как известно, последние все сильнее склоняются к России, чем к Украине.