"Меня ввели в заблуждение". Трамп публично упрекнул Путина

По словам американского лидера Дональда Трампа, он все еще питает надежду на то, что может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны РФ против Украины. Несмотря на это, президент США намекнул, что нелегитимный глава Кремля его обманул.

Трамп недоволен действиями Путина

Глава Белого дома рассказал о предложении российского диктатора помочь в урегулировании с Ираном.

Он позвонил по телефону на днях и говорит: "Я могу тебе помочь?". Я сказал, что нет. Ты можешь помочь мне с Россией. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, американский лидер предположил, что Россия может атаковать и другие страны, а не только Украину.

Я думаю, что меня ввели в заблуждение, я очень удивлен, я думал, что мы это уже решили (относительно прекращения огня в Украине. — ред.). Но он (Путин — ред.) позвонил по телефону. И он сказал, что близок к Ирану, он хотел бы помочь нам договориться, а я сказал: Нет, нет, если вы поможете мне договориться с вами, с Россией, и я думаю, что мы это тоже сделаем. Поделиться

На этом фоне Трамп еще раз повторил, что российский диктатор должен завершить войну против Украины.