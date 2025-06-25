"Меня ввели в заблуждение". Трамп публично упрекнул Путина

По словам американского лидера Дональда Трампа, он все еще питает надежду на то, что может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны РФ против Украины. Несмотря на это, президент США намекнул, что нелегитимный глава Кремля его обманул.
Главные тезисы
- Трамп отказался от предложения Путина о помощи в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.
- Он удивлен, что диктатор до сих пор не захотел завершить войну.
Трамп недоволен действиями Путина
Глава Белого дома рассказал о предложении российского диктатора помочь в урегулировании с Ираном.
Кроме того, американский лидер предположил, что Россия может атаковать и другие страны, а не только Украину.
На этом фоне Трамп еще раз повторил, что российский диктатор должен завершить войну против Украины.
Глава Белого дома признал, что с Путиным все оказалось сложнее, чем он себе представлял.
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