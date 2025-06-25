"Меня ввели в заблуждение". Трамп публично упрекнул Путина
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"Меня ввели в заблуждение". Трамп публично упрекнул Путина

Трамп недоволен действиями Путина
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Источник:  online.ua

По словам американского лидера Дональда Трампа, он все еще питает надежду на то, что может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны РФ против Украины. Несмотря на это, президент США намекнул, что нелегитимный глава Кремля его обманул.

Главные тезисы

  • Трамп отказался от предложения Путина о помощи в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.
  • Он удивлен, что диктатор до сих пор не захотел завершить войну.

Трамп недоволен действиями Путина

Глава Белого дома рассказал о предложении российского диктатора помочь в урегулировании с Ираном.

Он позвонил по телефону на днях и говорит: "Я могу тебе помочь?". Я сказал, что нет. Ты можешь помочь мне с Россией.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кроме того, американский лидер предположил, что Россия может атаковать и другие страны, а не только Украину.

Я думаю, что меня ввели в заблуждение, я очень удивлен, я думал, что мы это уже решили (относительно прекращения огня в Украине. — ред.). Но он (Путин — ред.) позвонил по телефону. И он сказал, что близок к Ирану, он хотел бы помочь нам договориться, а я сказал: Нет, нет, если вы поможете мне договориться с вами, с Россией, и я думаю, что мы это тоже сделаем.

На этом фоне Трамп еще раз повторил, что российский диктатор должен завершить войну против Украины.

Глава Белого дома признал, что с Путиным все оказалось сложнее, чем он себе представлял.

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