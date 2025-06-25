"Мене ввели в оману". Трамп публічно дорікнув Путіну
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Політика
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"Мене ввели в оману". Трамп публічно дорікнув Путіну

Трамп невдоволений діями Путіна
Джерело:  online.ua

За словами американського лідера Дональда Трампа, він все ще плекає надію на те, що може домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни РФ проти України. Попри це, президент США натякнув, що нелегітимний глава Кремля його обдурив.

Головні тези:

  • Трамп відмовився від пропозиції Путіна про допомогу в розв'язанні конфлікту на Близькому Сході.
  • Він здивований, що диктатор досі не захотів завершити війну.

Трамп невдоволений діями Путіна

Очільник Білого дому розповів про пропозицію російського диктатора допомогти у врегулюванні з Іраном.

Він зателефонував днями і каже: "Я можу тобі допомогти?". Я сказав, що ні. Ти можеш допомогти мені з Росією.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Окрім того, американський лідер припустив, що Росія може атакувати й інші країни, а не лише Україну.

Я думаю, що мене ввели в оману, я дуже здивований насправді, я думав, що ми це вже вирішили (щодо припинення вогню в Україні. — ред.). Але він (Путін — ред.) зателефонував. І він сказав, що близький до Ірану, він хотів би допомогти нам домовитися, а я сказав: "Ні, ні, якщо ви допоможете мені домовитися з вами, з Росією, і я думаю, що ми це теж зробимо.

На цьому тлі Трамп вкотре повторив, що російський диктатор повинен завершити війну проти України.

Очільник Білого дому визнав, що з Путіним все виявилося складніше, ніж він собі уявляв.

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