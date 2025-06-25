"Мене ввели в оману". Трамп публічно дорікнув Путіну

За словами американського лідера Дональда Трампа, він все ще плекає надію на те, що може домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни РФ проти України. Попри це, президент США натякнув, що нелегітимний глава Кремля його обдурив.
Головні тези:
- Трамп відмовився від пропозиції Путіна про допомогу в розв'язанні конфлікту на Близькому Сході.
- Він здивований, що диктатор досі не захотів завершити війну.
Трамп невдоволений діями Путіна
Очільник Білого дому розповів про пропозицію російського диктатора допомогти у врегулюванні з Іраном.
Окрім того, американський лідер припустив, що Росія може атакувати й інші країни, а не лише Україну.
На цьому тлі Трамп вкотре повторив, що російський диктатор повинен завершити війну проти України.
Очільник Білого дому визнав, що з Путіним все виявилося складніше, ніж він собі уявляв.
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