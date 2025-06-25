"Мене ввели в оману". Трамп публічно дорікнув Путіну

За словами американського лідера Дональда Трампа, він все ще плекає надію на те, що може домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни РФ проти України. Попри це, президент США натякнув, що нелегітимний глава Кремля його обдурив.

Трамп невдоволений діями Путіна

Очільник Білого дому розповів про пропозицію російського диктатора допомогти у врегулюванні з Іраном.

Він зателефонував днями і каже: "Я можу тобі допомогти?". Я сказав, що ні. Ти можеш допомогти мені з Росією. Дональд Трамп Президент США

Окрім того, американський лідер припустив, що Росія може атакувати й інші країни, а не лише Україну.

Я думаю, що мене ввели в оману, я дуже здивований насправді, я думав, що ми це вже вирішили (щодо припинення вогню в Україні. — ред.). Але він (Путін — ред.) зателефонував. І він сказав, що близький до Ірану, він хотів би допомогти нам домовитися, а я сказав: "Ні, ні, якщо ви допоможете мені домовитися з вами, з Росією, і я думаю, що ми це теж зробимо. Поширити

На цьому тлі Трамп вкотре повторив, що російський диктатор повинен завершити війну проти України.