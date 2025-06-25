Росія демонструє підвищену цікавість до Нідерландів

Міністерство оборони Нідерландів офіційно підтвердило, що їхній флот перехопив у Північному морі кілька російських кораблів і супроводив їх. Що важливо розуміти, усі ці події відбувалися за тиждень до саміту НАТО в Гаазі.
Головні тези:
- Інциденти з перехопленням кораблів свідчать про зростаючу загрозу для Нідерландів.
- Посилення заходів моніторингу стало актуальним для країн, що мають вихід до моря.
Нідерланди опинилися у зоні ризику
Міністерство оборони Нідерландів звертає увагу на те, що загалом зафіксовано три випадки, коли російські військові кораблі перебували в Північному морі.
Їх потрібно було супроводжувати під час виходу з нього.
Так, вказано, що 24 червня нідерландський корабель Zr. Ms. Van Amstel супроводжував підводний човен класу Kilo II з Північного моря, а судно Van Amstel супроводжувало російський корвет класу "Стерегущий".
Ба більше, 20 червня з нідерландських вод супроводили російський фрегат "Адмірал Григорович" однойменного класу.
Що важливо розуміти, ті країни, які мають вихід до моря, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосили про посилення заходів моніторингу.
Нещодавно також з'явилася інформація про те, що новою ціллю російського диктатора Путіна може стати Естонія, яка межує з РФ.
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