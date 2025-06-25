У Росії почався сміттєвий колапс
Категорія
Світ
Дата публікації

У Росії почався сміттєвий колапс

Сміттєвий колапс у Росії набирає обертів
Джерело:  online.ua

Країна-агресорка Росія зіткнулася з новою серйозною проблемою. Як вдалося дізнатися опозиційним ЗМІ, Красноярський край заполонило сміття через страйк водіїв сміттєвозів. Останні протестують через різке скорочення зарплати.

Головні тези:

  • Керівництво кількох компаній вимагає від працівників працювати за меншу зарплату або піти у відставку.
  • Сміттєвий колапс поширився також на місто Зеленогірськ.

Сміттєвий колапс у Росії набирає обертів

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, протести розпочався ще уранці 25 червня.

У Красноярську кілька десятків працівників (водіїв і операторів) компаній "Прогрес" і "Ліксо" — підрядників регіонального оператора з поводження з відходами "РостТех" — відмовилися виходити в рейси.

Учасники акції протесту уже пояснили своє рішення. Як виявилося, незадовго до цього керівництво оголосило їм про зниження зарплат на 15% "заднім числом" з 1 червня.

Водії також поскаржилися, що їм скоротили премію і в результаті замість 90 тисяч рублів вони отримуватимуть 65-75 тисяч.

Фактично працівників поставили перед фактом: "Грошей немає".

Що також важливо розуміти, керівництво запропонувало їм або працювати за меншу зарплату, або звільнятися.

Згідно з останніми даними, протести охопили також місто Зеленогірськ.

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