Влада РФ збрехала і передала Україні тіла росіян

Глава держави Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ повідомив, що тіла 20 людей, передані Росією Києву як українські загиблі військові, – насправді громадяни РФ.
Головні тези:
- Інколи Росія надсилає тіла з російськими паспортами.
- Україна змогла забрати у РФ 6057 тіл у межах Стамбульських домовленостей.
Росія знову спробувала обдурити Україну
За словами глави держави, російська сторона стверджувала, що у межах обміну тілами передає Україні винятково українців та лише військових.
На цьому тлі український лідер вкотре повторив, що він та його команда хочуть та налаштовані повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв.
Що важливо розуміти, 5 днів тому відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі.
В Україну повернули ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.
Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.
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