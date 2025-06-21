Влада РФ збрехала і передала Україні тіла росіян
Категорія
Україна
Дата публікації

Влада РФ збрехала і передала Україні тіла росіян

Володимир Зеленський
Росія знову спробувала обдурити Україну
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Глава держави Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ повідомив, що тіла 20 людей, передані Росією Києву як українські загиблі військові, – насправді громадяни РФ.

Головні тези:

  • Інколи Росія надсилає тіла з російськими паспортами.
  • Україна змогла забрати у РФ 6057 тіл у межах Стамбульських домовленостей.

Росія знову спробувала обдурити Україну

Під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, — це “русскіє”.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, російська сторона стверджувала, що у межах обміну тілами передає Україні винятково українців та лише військових.

Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами. Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, — наголосив Володимир Зеленський.

На цьому тлі український лідер вкотре повторив, що він та його команда хочуть та налаштовані повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв.

Але ми точно не хочемо повертати “русскіх” просто для кількості, — додав глава держави.

Що важливо розуміти, 5 днів тому відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі.

В Україну повернули ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

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