Власти РФ соврали и передали Украине тела россиян

Глава государства Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ сообщил, что тела 20 человек, переданные Россией Киеву как украинские погибшие военные, – на самом деле граждане РФ.

Россия снова попыталась обмануть Украину

Во время общения с журналистами рассказал, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, — это русские. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, российская сторона утверждала, что в рамках обмена телами передает Украине исключительно украинцев и военных.

Но это ложь, уже зафиксированная. Иногда эти тела даже с российскими паспортами. Они даже сами не могут проверить, кого отправляют, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

На этом фоне украинский лидер повторил, что он и его команда хотят и настроены вернуть всех наших воинов и тела наших героев.

Но мы точно не хотим возвращать россиян просто для количества, — добавил глава государства. Поделиться

Что важно понимать, 5 дней назад состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле.

В Украину вернули еще 1245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.

Таким образом Украина получила 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей.