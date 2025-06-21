Власти РФ соврали и передали Украине тела россиян
Категория
Украина
Дата публикации

Власти РФ соврали и передали Украине тела россиян

Владимир Зеленский
Россия снова попыталась обмануть Украину
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Глава государства Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ сообщил, что тела 20 человек, переданные Россией Киеву как украинские погибшие военные, – на самом деле граждане РФ.

Главные тезисы

  • Иногда Россия отправляет тела с российскими паспортами.
  • Украина смогла забрать у РФ 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей.

Россия снова попыталась обмануть Украину

Во время общения с журналистами рассказал, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, — это русские.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, российская сторона утверждала, что в рамках обмена телами передает Украине исключительно украинцев и военных.

Но это ложь, уже зафиксированная. Иногда эти тела даже с российскими паспортами. Они даже сами не могут проверить, кого отправляют, — подчеркнул Владимир Зеленский.

На этом фоне украинский лидер повторил, что он и его команда хотят и настроены вернуть всех наших воинов и тела наших героев.

Но мы точно не хотим возвращать россиян просто для количества, — добавил глава государства.

Что важно понимать, 5 дней назад состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле.

В Украину вернули еще 1245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.

Таким образом Украина получила 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей.

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