Власти РФ соврали и передали Украине тела россиян

Глава государства Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ сообщил, что тела 20 человек, переданные Россией Киеву как украинские погибшие военные, – на самом деле граждане РФ.
Главные тезисы
- Иногда Россия отправляет тела с российскими паспортами.
- Украина смогла забрать у РФ 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей.
Россия снова попыталась обмануть Украину
По словам главы государства, российская сторона утверждала, что в рамках обмена телами передает Украине исключительно украинцев и военных.
На этом фоне украинский лидер повторил, что он и его команда хотят и настроены вернуть всех наших воинов и тела наших героев.
Что важно понимать, 5 дней назад состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле.
В Украину вернули еще 1245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.
Таким образом Украина получила 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей.
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