Національний банк України офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ поступово втрачає свої макроекономічні резерви, насамперед вичерпується Фонд національного добробуту (ФНБ). Попри це, можливості ворога для подальшого фінансування війни досі зберігаються.

Що відомо про стан резервів Росії

Український Нацбанк звертає увагу на те, що вже кілька років поспіль профіцитний російський бюджет невпинно скорочується.

Декілька місяців тому прогноз щодо розміру цього дефіциту на 2025 рік підвищили до 1,7% ВВП (з 0,5% ВВП), передусім через зниження нафтогазових доходів.

Щоб забезпечити фінансування бюджету у 2022-2023 роках, Росія суттєво вичерпала важливі макроекономічні резерви, що обмежило її політичний простір у наступних роках, — наголошує регулятор. Поширити

Країна-агресорка РФ не може ігнорувати той факт,що ліквідна частина ФНБ з 2022 року скоротилася втричі — на 66%.

Станом на 1 квітня 2025 року її розмір становив 3,3 трлн рублів або 38,5 млрд дол.

Окрім того, наголошується, що вона насамперед складалася з активів у юанях (58%) та золоті (42%).