Сили ППО знешкодили 475 цілей під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 475 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - перші подробиці
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Протягом ночі 28 та 29 червня російські окупанти здійснювали атаку на мирні міста та села України 537 засобами повітряного нападу. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 475 з них.

Головні тези:

  • Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — перші подробиці

Цього разу ворог здійснював напад:

  • 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово — РФ, Чауда — ТОТ Криму, понад 250 із них — "шахеди";

  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. — РФ;

  • - 7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. — РФ і ТОТ Криму;

  • - 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл. — РФ;

  • - 5 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

  • - 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 — локаційно втрачені:

  • 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;

  • 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 — лок. втр.;

  • 4 крилаті ракети "Калібр" збито.

Також вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.

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