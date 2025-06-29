У повітряному бою загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко

Уночі 29 червня, відбиваючи масований повітряний напад Росії, на винищувачі F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він зробив все можливе, що відвести літак від населеного пункту, але катапультуватись не встиг.
Головні тези:
- Герой використав увесь комплекс бортового озброєння та зміг збити сім повітряних цілей.
- Під час знищення останньої його літак почав втрачати висоту.
Що відомо про загибель Максима Устименка
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, уночі 28-29 червня армія РФ знову завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.
Цього разу противник використав понад 500 повітряних цілей.
До їх знищення були залучені усі наявні засоби Сил оборони, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки "шахедів".
Що важливо розуміти, робота пілотів українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою.
Повітряні сили ЗСУ зазначають, що під час відпрацювання останньої – його винищувач зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.
Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг.
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