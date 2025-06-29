У повітряному бою загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко
Категорія
Україна
Дата публікації

У повітряному бою загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко

Повітряні Сили ЗСУ
Що відомо про загибель Максима Устименка
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Уночі 29 червня, відбиваючи масований повітряний напад Росії, на винищувачі F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він зробив все можливе, що відвести літак від населеного пункту, але катапультуватись не встиг.

Головні тези:

  • Герой використав увесь комплекс бортового озброєння та зміг збити сім повітряних цілей.
  • Під час знищення останньої його літак почав втрачати висоту.

Що відомо про загибель Максима Устименка

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, уночі 28-29 червня армія РФ знову завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Цього разу противник використав понад 500 повітряних цілей.

До їх знищення були залучені усі наявні засоби Сил оборони, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки "шахедів".

Що важливо розуміти, робота пілотів українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою.

На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей.

Повітряні сили ЗСУ зазначають, що під час відпрацювання останньої – його винищувач зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг.

Загинув, як Герой! Щирі співчуття родині Максима... Вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг!..

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