У повітряному бою загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко

Уночі 29 червня, відбиваючи масований повітряний напад Росії, на винищувачі F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він зробив все можливе, що відвести літак від населеного пункту, але катапультуватись не встиг.

Що відомо про загибель Максима Устименка

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, уночі 28-29 червня армія РФ знову завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Цього разу противник використав понад 500 повітряних цілей.

До їх знищення були залучені усі наявні засоби Сил оборони, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки "шахедів".

Що важливо розуміти, робота пілотів українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою.

На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Поширити

Повітряні сили ЗСУ зазначають, що під час відпрацювання останньої – його винищувач зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг.